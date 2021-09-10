Актриса фильма Telefonçu qız удостоена премии "Киевская Пектораль"

БАКУ /Trend Life/ - Народная артистка Украины Раиса Недашковская, воплотившая образ Мехрибан в популярном азербайджанском фильме "Телефонистка" (Telefonçu qız, 1962 год), удостоена украинской театральной премии "Киевская Пектораль", сообщает Trend Life со ссылкой на СМИ Украины.

Премия вручена по итогам прошлого года.

Раиса Недашковская удостоена награды в номинации "За весомый вклад в развитие театрального искусства".

"Киевская пектораль" - украинская премия в области театрального искусства, основанная в 1992 году. Является старейшей театральной премией на постсоветском пространстве и вручается ежегодно с 1993 года.

Раиса Недашковская - актриса театра и кино, одной из ее лучших работ стала главная роль в фильме "Телефонистка". Картина режиссера Гасана Сеидбейли рассказывает о сложной судьбе девушки, которая пережила личную драму, о ее трудовых буднях, любви, мечтах. Она нашла в себе силы преодолеть все трудности.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)