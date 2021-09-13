Исфар Сарабский за белым роялем – незабываемые мгновения Бакинского джаз-фестиваля (ФОТО/ВИДЕО)

Культура 13 сентября 2021 20:10 (UTC+04:00)
Исфар Сарабский за белым роялем – незабываемые мгновения Бакинского джаз-фестиваля (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Каждое выступление заслуженного артиста Азербайджана, пианиста, композитора и аранжировщика Исфара Сарабского – неповторимо. Поклонники ждут его концерты с нетерпением, независимо от того, проходят они в родном для музыканта Баку или же за рубежом.

Очередной концерт Исфара Сарабского состоялся в рамках Бакинского джаз-фестиваля (BAKU JAZZ FESTIVAL) и подарил меломанам незабываемые мгновения, сообщает Trend Life.

Исфар Сарабский за белым роялем словно медитировал над клавишами, создавая особую ауру. Гости вечера, ощутив гармоничное сочетание выдающегося исполнения и великолепно подобранного музыкального материала, были в восторге.

Наряду музыкальной программой, на вечере был представлен перформанс художницы Рамины Саадатхан, которая под впечатлением от выступления Исфара Сарабского написала картину. Отметим, что художница начала писать произведение днем раньше на концерте заслуженного артиста Раина Султанова. Картина получилась глубокая и выразительная, как и музыка азербайджанских джазменов.

Напомним, что Бакинский джаз-фестиваль (Baku Jazz Festival) проходит в клубном формате с 10 по 18 сентября. Фестиваль традиционно представляет публике концерты с разнообразием стилей и направлений джазовой музыки – авангард, традиционная классика, этно-джаз, симфоджаз. Среди гостей в этом году музыканты из Нидерландов, Венгрии, Турции, России, Израиля, Германии, Люксембурга и Грузии. Вместе с зарубежными коллегами на фестивале выступят азербайджанские джазмены – заслуженные артисты Раин Султанов, Исфар Сарабский, музыканты Эльбей Мамедзаде, Эльвин Баширов, Диана Гаджиева, Афган Расул, Ниджат Асланов и другие.

В рамках фестиваля по традиции проводится конкурс молодых исполнителей I am Jazzman, который открывает новые имена и дает возможность музыкантам проявить свой талант.

Фестиваль не ограничивается только концертными программами, в его рамках проходят выставки, кинопоказы, модное дефиле, мастер-классы.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az.

Фото и видео – Кямран Багиров.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)

Исфар Сарабский за белым роялем – незабываемые мгновения Бакинского джаз-фестиваля (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Исфар Сарабский за белым роялем – незабываемые мгновения Бакинского джаз-фестиваля (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Исфар Сарабский за белым роялем – незабываемые мгновения Бакинского джаз-фестиваля (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Исфар Сарабский за белым роялем – незабываемые мгновения Бакинского джаз-фестиваля (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Исфар Сарабский за белым роялем – незабываемые мгновения Бакинского джаз-фестиваля (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Исфар Сарабский за белым роялем – незабываемые мгновения Бакинского джаз-фестиваля (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Исфар Сарабский за белым роялем – незабываемые мгновения Бакинского джаз-фестиваля (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Исфар Сарабский за белым роялем – незабываемые мгновения Бакинского джаз-фестиваля (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Исфар Сарабский за белым роялем – незабываемые мгновения Бакинского джаз-фестиваля (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Исфар Сарабский за белым роялем – незабываемые мгновения Бакинского джаз-фестиваля (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Исфар Сарабский за белым роялем – незабываемые мгновения Бакинского джаз-фестиваля (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Исфар Сарабский за белым роялем – незабываемые мгновения Бакинского джаз-фестиваля (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Исфар Сарабский за белым роялем – незабываемые мгновения Бакинского джаз-фестиваля (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Исфар Сарабский за белым роялем – незабываемые мгновения Бакинского джаз-фестиваля (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Исфар Сарабский за белым роялем – незабываемые мгновения Бакинского джаз-фестиваля (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Исфар Сарабский за белым роялем – незабываемые мгновения Бакинского джаз-фестиваля (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Исфар Сарабский за белым роялем – незабываемые мгновения Бакинского джаз-фестиваля (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Исфар Сарабский за белым роялем – незабываемые мгновения Бакинского джаз-фестиваля (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Исфар Сарабский за белым роялем – незабываемые мгновения Бакинского джаз-фестиваля (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Исфар Сарабский за белым роялем – незабываемые мгновения Бакинского джаз-фестиваля (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Исфар Сарабский за белым роялем – незабываемые мгновения Бакинского джаз-фестиваля (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Исфар Сарабский за белым роялем – незабываемые мгновения Бакинского джаз-фестиваля (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Исфар Сарабский за белым роялем – незабываемые мгновения Бакинского джаз-фестиваля (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Исфар Сарабский за белым роялем – незабываемые мгновения Бакинского джаз-фестиваля (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Исфар Сарабский за белым роялем – незабываемые мгновения Бакинского джаз-фестиваля (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Исфар Сарабский за белым роялем – незабываемые мгновения Бакинского джаз-фестиваля (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Исфар Сарабский за белым роялем – незабываемые мгновения Бакинского джаз-фестиваля (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Исфар Сарабский за белым роялем – незабываемые мгновения Бакинского джаз-фестиваля (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
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