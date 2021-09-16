Азербайджанский фильм примет участие в международном фестивале в Грузии

Культура 16 сентября 2021 10:44 (UTC+04:00)
Азербайджанский фильм примет участие в международном фестивале в Грузии

БАКУ /Trend Life/ - Короткометражный художественный фильм азербайджанского режиссера Азера Гулиева "Təngnəfəs" ("Одышка") будет представлен на Батумском международном фестивале авторского кино BIAFF, сообщает Trend Life со ссылкой на сайт фестиваля.

Фестиваль пройдет с 18 по 24 сентября. Азербайджанская лента будет представлена в международной конкурсной программе короткометражных фильмов.

Сюжет фильма. Обыкновенный Новый год, обыкновенные дни и обыкновенная дружеская просьба. На фоне кризиса человеческой природы смесь чувств и боль героини, которая встала лицом к лицу с обязательством, переводят ее на новый круг существования в окружающей среде. В фильме снимались: Шахла Алигызы, Азер Айдемир, Ниджат Кязымов, Юсиф Аллахвердиев.

Режиссер-постановщик - Азер Гулиев, авторы сценария - Азер Гулиев и Ниджат Мухтаров, оператор-постановщик - Огтай Намазов, звукорежиссер - Теймур Керимов, режиссеры - Илькин Гамидли и Гусейн Гасанов, художник-постановщик - Руфат Балакишиев, исполнительные продюсеры - Мехман Фатуллаев и Абульфаз Искандеров.

Фильм снят при поддержке студий Debutfilms, OksimediaProduction, Butafilm и CineX. Хронометраж картины – 15 минут.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)

Азербайджанский фильм примет участие в международном фестивале в Грузии - Gallery Image
Азербайджанский фильм примет участие в международном фестивале в Грузии - Gallery Image
Азербайджанский фильм примет участие в международном фестивале в Грузии - Gallery Thumbnail
Азербайджанский фильм примет участие в международном фестивале в Грузии - Gallery Thumbnail
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