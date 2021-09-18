В Азербайджане отмечают День национальной музыки (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня, 18 сентября, в Азербайджане отмечается День национальной музыки, сообщает Trend Life.

Этот праздник вошел в историю как день рождения выдающегося композитора, музыковеда, педагога, публициста, драматурга, основоположника азербайджанского профессионального музыкального искусства, народного артиста СССР Узеира Гаджибейли (1885-1948). Также в этот день родился другой выдающийся представитель азербайджанской музыки - великий композитор Муслим Магомаев-старший (1885-1937).

В связи с Днем национальной музыки в Аллее почетного захоронения в Баку состоялось мероприятие, в котором приняли участие общественные деятели, известные представители культуры и искусства. В их числе - министр культуры Анар Керимов, председатель Союза композиторов, народная артистка, профессор Фирангиз Ализаде, ректор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, народный артист СССР Фархад Бадалбейли, ректор Азербайджанской национальной консерватории, народный артист Сиявуш Керими, директор Международного центра мугама, народный артист Мурад Гусейнов, народный артист, дирижер Ялчин Адыгезалов и другие.

Участники мероприятия почтили память общенационального лидера азербайджанского народа, архитектора и созидателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева, возложили цветы к его могиле. Была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, возложены цветы к ее могиле.

Министр культуры в своем выступлении отметил, что в прошлом году на мероприятии по случаю Дня национальной музыки была выражена надежда на то, что в следующем году этот праздник будет отмечаться в городе Шуша.

Керимов подчеркнул, что сегодня это стало реальностью, и эту радость народу подарила мужественная азербайджанская армия во главе с Верховным главнокомандующим Вооруженными силами, Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Было отмечено, что традиционный Международный музыкальный фестиваль Узеира Гаджибейли в нынешнем году пройдет в городах Шуша, Гянджа, Агдам и Баку.

Председатель Союза композиторов Азербайджана, народная артистка, профессор Фирангиз Ализаде, ректор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, народный артист СССР Фархад Бадалбейли, ректор Азербайджанской национальной консерватории, народный артист Азербайджана Сиявуш Керими подчеркнули, что в этом году День национальной музыки имеет особое значение.

Также был отмечен бесценный вклад великого композитора Узеира Гаджибейли в развитие и пропаганду национального музыкального искусства.

На мероприятии прозвучала музыкальная композиция в исполнении Азербайджанской государственной хоровой капеллы под управлением народной артистки Гюльбаджи Имановой.

Участники мероприятия возложили цветы к могилам выдающихся деятелей национального музыкального искусства - Узеира Гаджибейли, Муслима Магомаева, Ниязи, Гара Гараева, Рашида Бейбутова, Фикрета Амирова и других.

Отметим, что с 18 по 24 сентября в Азербайджане пройдет традиционный Международный музыкальный фестиваль Узеира Гаджибейли.

(Автор: Джани Бабаева. Фото: Сеймур Исмайлов. Редактор: Константин Шапиро)