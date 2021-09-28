Баку 1890 года и уникальные работы Поля Надара – фильм об известном французском фотографе показали в YARAT (ФОТО)

Культура 28 сентября 2021 23:53 (UTC+04:00)
Баку 1890 года и уникальные работы Поля Надара – фильм об известном французском фотографе показали в YARAT (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках I Бакинского фестиваля уличной фотографии, организованного Пространством современного искусства YARAT, состоялся показ короткометражного документального фильма "Бакинский вояж Поля Надара", сообщает Trend Life.

Показ фильма прошел в Центре современного искусства YARAT.

Над фильмом работали: фотограф и историк Рустам Гусейнов, независимый куратор Кенуль Рафиева, композитор Араз Озара.

Фильм создан в сотрудничестве с посольством Франции в Азербайджане и Французским институтом в Азербайджане (IFA) при поддержке La Médiathèque de l'architecture et du patrimoine (Медиабиблиотека архитектуры и культурного наследия) при Министерстве культуры Франции.

Фильм рассказывает о путешествии французского фотографа Поля Надара из Стамбула в Ташкент через Баку. Поль Надар одним из первых использовал портативную камеру. Его камера Eastman Kodak небольшого размера, позволяющая фиксировать изображения не на громоздкой и хрупкой стеклянной пластине, а на гибкой желатиновой ленте. Используя это преимущество, Поль Надар вошел в историю фотографии как выдающийся уличный фотограф.

В 1890 году "Международная компания спальных вагонов и знаменитых европейских экспрессов" организовала поездку в Закавказье и Среднюю Азию. Поль Надар был приглашен принять участие в этой экспедиции в качестве фотографа. Он был одним из первых иностранных пассажиров "Транскаспийской железной дороги". Работы Надара, созданные во время этой поездки, хранят образ города и эпохи. Особое внимание Поль Надар в своих бакинских фотографиях уделяет Ичеришехер.

Как рассказал Trend Life фотограф и историк Рустам Гусейнов, подготовить фильм о визите Поля Надара в Баку было его давней мечтой.

"Фотографии Поля Надара имеют ключевое значение не только для истории фотографии, но и для истории города Баку. К сожалению, в архивах Азербайджана оригиналов работ (прим. – негативов) Поля Надара нет вообще, хотя они для истории Азербайджана имеют важное значение. Надар первый, кто в Азербайджане использовал переносную камеру, вследствие чего его фотографии обладают огромной ценностью. Важный момент – фотографии Поля Надара датированы, и мы точно знаем, что они были сняты в 1890 году", – отметил он.

Гусейнов выразил признательность французской медиатеке за предоставление качественных электронных копий работ фотографа и разрешения использовать их в фильме.

"Есть одна проблема, связанная со снимками Поля Надара, сделанными в Баку. Дело в том, что на большей части фотографий не отмечено, что это город Баку. Например, я нашел некоторые снимки только по знаковым зданиям нашего города. Кстати, некоторые фотографии Поля Надара есть в интернете, но, к сожалению, многие наши любители часто их путают, особенно это касается фотографий портов Баку и Батуми (прим. – Надар также снимал в Батуми в том же году). Ошибка в том, что батумские фотографии подписывают как "Баку", и наоборот", – подчеркнул автор фильма.

Рустам Гусейнов также рассказал, что Поль Надар вел путевые заметки.

"В нашем фильме представлена обложка первого издания романа Жюль Верна "Клодиус Бомбарнак". По факту половина этого романа написана с путевого дневника Поля Надара, в котором он описывал город Баку и в целом свою поездку. Сам дневник тоже уцелел – он хранится во французской медиатеке. К сожалению, дневник не переводили на азербайджанский язык, и, думаю, в будущем было бы прекрасно, если он будет переведен и издан в нашей стране", – заключил Гусейнов.

Отметим, что перед показом фильма выступили фотограф и историк Рустам Гусейнов, независимый куратор Кенуль Рафиева, первый советник посольства Франции в Азербайджане Жюльен Ле Лан и директор Французского института (IFA) Жером Кель. Гости были подробно проинформированы о работе над фильмом, деятельности Поля Надара, значимости его фотографий, снятых в Баку.

Отметим, что в Баку существенная часть фотографий была снята Полем Надаром в Ичеришехер, рядом со зданием Бакинского вокзала и в Бакинском порту.

После показа фильма вниманию гостей вечера была представлена музыкальная программа от композитора и исполнителя Араза Гумбатлы.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)

Баку 1890 года и уникальные работы Поля Надара – фильм об известном французском фотографе показали в YARAT (ФОТО) - Gallery Image
Баку 1890 года и уникальные работы Поля Надара – фильм об известном французском фотографе показали в YARAT (ФОТО) - Gallery Image
Баку 1890 года и уникальные работы Поля Надара – фильм об известном французском фотографе показали в YARAT (ФОТО) - Gallery Image
Баку 1890 года и уникальные работы Поля Надара – фильм об известном французском фотографе показали в YARAT (ФОТО) - Gallery Image
Баку 1890 года и уникальные работы Поля Надара – фильм об известном французском фотографе показали в YARAT (ФОТО) - Gallery Image
Баку 1890 года и уникальные работы Поля Надара – фильм об известном французском фотографе показали в YARAT (ФОТО) - Gallery Image
Баку 1890 года и уникальные работы Поля Надара – фильм об известном французском фотографе показали в YARAT (ФОТО) - Gallery Image
Баку 1890 года и уникальные работы Поля Надара – фильм об известном французском фотографе показали в YARAT (ФОТО) - Gallery Image
Баку 1890 года и уникальные работы Поля Надара – фильм об известном французском фотографе показали в YARAT (ФОТО) - Gallery Image
Баку 1890 года и уникальные работы Поля Надара – фильм об известном французском фотографе показали в YARAT (ФОТО) - Gallery Image
Баку 1890 года и уникальные работы Поля Надара – фильм об известном французском фотографе показали в YARAT (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Баку 1890 года и уникальные работы Поля Надара – фильм об известном французском фотографе показали в YARAT (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Баку 1890 года и уникальные работы Поля Надара – фильм об известном французском фотографе показали в YARAT (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Баку 1890 года и уникальные работы Поля Надара – фильм об известном французском фотографе показали в YARAT (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Баку 1890 года и уникальные работы Поля Надара – фильм об известном французском фотографе показали в YARAT (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Баку 1890 года и уникальные работы Поля Надара – фильм об известном французском фотографе показали в YARAT (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Баку 1890 года и уникальные работы Поля Надара – фильм об известном французском фотографе показали в YARAT (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Баку 1890 года и уникальные работы Поля Надара – фильм об известном французском фотографе показали в YARAT (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Баку 1890 года и уникальные работы Поля Надара – фильм об известном французском фотографе показали в YARAT (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Баку 1890 года и уникальные работы Поля Надара – фильм об известном французском фотографе показали в YARAT (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Азербайджан в числе драйверов снижения добычи нефти в Каспийском регионе в 2025-2045 годах – ОПЕК
Азербайджан в числе драйверов снижения добычи нефти в Каспийском регионе в 2025-2045 годах – ОПЕК
Азербайджан экспортировал в Украину нефть более чем на $250 млн
Азербайджан экспортировал в Украину нефть более чем на $250 млн
Экспорт азербайджанской нефти в Великобританию превысил 500 млн тонн
Экспорт азербайджанской нефти в Великобританию превысил 500 млн тонн
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
В Азербайджане произошло землетрясение Происшествия 00:29
Британское Минобороны одобрило запрос о помощи в доставке топлива на АЗС Европа 00:16
Баку 1890 года и уникальные работы Поля Надара – фильм об известном французском фотографе показали в YARAT (ФОТО) Культура 28 сентября 23:53
Подписание мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией обеспечит мир во всем регионе – Ибрагим Калын Политика 28 сентября 23:40
США раскрыли дальнейшие планы по Афганистану США 28 сентября 23:16
Состоялась пресс-конференция с участием спикеров парламентов стран-участниц Тюрк ПА Политика 28 сентября 22:33
Трюдо сообщил, что сформирует новое правительство Канады в октябре Другие страны 28 сентября 22:24
Россельхознадзор одобрил поставки яблок с 5 предприятий Азербайджана Экономика 28 сентября 21:53
Сестры шехидов Полада Гашимова и Урфана Велизаде вместе с гази Карабахской войны приняли участие в проекте для детей (ФОТО) Культура 28 сентября 21:46
Провинция Исфахан производит 55% золотых изделий в Иране Иран 28 сентября 21:37
В Хорватии с 4 октября станут обязательными сертификаты о вакцинации в социальной сфере Европа 28 сентября 21:23
Стартовал уникальный проект! Во всем Азербайджане будут ткать один ковер "Карабах" (ФОТО) Социум 28 сентября 21:18
Грузия сократила импорт медицинских товаров из Турции Бизнес 28 сентября 21:13
Узбекнефтегаз получил приток газа из скважины на месторождении Шимолий Бердак Узбекистан 28 сентября 21:11
Президент Ильхам Алиев: Откровенно говоря, во время войны Франция не повела себя как честный посредник Политика 28 сентября 21:05
Президент Ильхам Алиев: Все военнопленные, взятые в плен во время войны, возвращены Армении Политика 28 сентября 20:48
Президент Ильхам Алиев: Любое заявление о неразрешенности конфликта является не только неуместным, но и опасным Политика 28 сентября 20:42
Президент Ильхам Алиев: На политической и географической карте Азербайджана нет единицы под названием «Нагорный Карабах» Политика 28 сентября 20:33
Президент Ильхам Алиев: У меня никогда не было телефонного разговора ни с одним руководителем Армении Политика 28 сентября 20:32
В азербайджанской армии проведен цикл мероприятий в связи с годовщиной начала Отечественной войны (ВИДЕО) Азербайджан 28 сентября 20:24
Президент Ильхам Алиев: Вторая Карабахская война показала, что никаких шансов перед нами у Армении нет Политика 28 сентября 20:21
Президент Ильхам Алиев: Отчет НПО “Репортеры без границ” не представляет для меня и для азербайджанского народа никакого значения Политика 28 сентября 20:15
Ускоренными темпами продолжается строительство автодорог Худаферин – Губадлы – Лачин и Ханлыг – Губадлы (ФОТО) Экономика 28 сентября 20:12
Президент Ильхам Алиев: Автономия Карабаха уже не является темой обсуждения Политика 28 сентября 20:08
Президент Ильхам Алиев: Настало время предупредить Армению: они должны отказаться от реваншистских попыток и смотреть в будущее Политика 28 сентября 20:03
Президент Ильхам Алиев о встрече с Николом Пашиняном: Если сопредседатели Минской группы выступят с предложением о такой встрече, то мы, конечно, не будем против Политика 28 сентября 20:02
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан никогда, даже во время войны, во время оккупации не возражал против любых контактов на высшем уровне Политика 28 сентября 19:58
Президент Ильхам Алиев: Война закончилась, конфликт урегулирован Политика 28 сентября 19:51
Гюльнара Мамедзаде: завершение Карабахской войны создало основу для нового мирного будущего Политика 28 сентября 19:27
Фильм "Sonuncu" удостоен награды международного кинофестиваля в Боснии и Герцеговине Культура 28 сентября 19:19
Обнародован график движения поездов Баку – Сумгайыт в выходные дни Общество 28 сентября 19:05
Минфин Азербайджана выставил на аукцион транш гособлигаций на 10 млн манатов Финансы 28 сентября 18:59
Минсельхоз Грузии поделился данными о реализованных проектах Бизнес 28 сентября 18:47
Азербайджан в числе драйверов снижения добычи нефти в Каспийском регионе в 2025-2045 годах – ОПЕК Энергетика 28 сентября 18:39
Документ, принятый ПАСЕ на фоне новых реалий постконфликтного периода, вызывает сожаление – азербайджанский депутат Политика 28 сентября 18:32
Совет Европы предлагает меры по установлению доверия между Азербайджаном и Арменией Политика 28 сентября 18:17
Азербайджан вдвое увеличил экспорт хлопка Бизнес 28 сентября 17:52
Азербайджан экспортировал в Украину нефть более чем на $250 млн Энергетика 28 сентября 17:51
«Во время 44-дневной войны мы были ближайшим к зоне боевых действий филиалом AccessBank-а» - руководитель Бардинского филиала банка (ФОТО) Экономика 28 сентября 17:37
Asia Trans Gas Узбекистана объявляет тендер на закупку газопоршневых электростанций Тендеры 28 сентября 17:35
В России откроется еще один торговый дом Туркменистана Бизнес 28 сентября 17:34
В ВОЗ заявили о праве стран самим решать, какие вакцины от COVID-19 применять Европа 28 сентября 17:31
Центробанк Азербайджана закупит аккумуляторы Тендеры 28 сентября 17:30
ПАО "КАМАЗ" планирует увеличить число сервисных центров в Туркменистане Транспорт 28 сентября 17:28
В Азербайджане увеличен численный предел работников Госагентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям – Указ Политика 28 сентября 17:26
Министр обороны Азербайджана встретился с новым командующим российскими миротворческими силами Политика 28 сентября 17:25
Фонд возрождения Карабаха организовал поездку в Агдам делегации Азербайджано-американской торговой палаты (ФОТО) Политика 28 сентября 17:21
Информация о якобы ранении армянского военнослужащего в результате обстрела азербайджанской армии не соответствует действительности – минобороны Политика 28 сентября 17:15
В Азербайджане расширены полномочия Экономического совета Экономика 28 сентября 17:15
Экспорт азербайджанской нефти в Великобританию превысил 500 млн тонн Энергетика 28 сентября 17:05
Единство власти и народа - один из главных факторов победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне - протоиерей Константин Поминов Политика 28 сентября 16:59
Праздничные торжества в честь знаменательной даты Туркменистана Туркменистан 28 сентября 16:59
Huawei внедрила инновационные технологии в сферу сельского хозяйства Узбекистана ИКТ 28 сентября 16:37
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 28 сентября 16:36
В Азербайджане выявлено еще 885 случаев заражения коронавирусом, вылечились 2 114 человек Общество 28 сентября 16:35
Агентство по развитию МСБ Азербайджана расширяет сотрудничество с бизнес-кругами Ирака (ФОТО) Экономика 28 сентября 16:35
Во время Отечественной войны Азербайджан дал Армении достойный отпор – ливанский эксперт Политика 28 сентября 16:22
В Москве прошел Международный круглый стол "Сотрудничество России, Азербайджана и Ирана на Каспии. Промышленная кооперация и транзитный потенциал" Политика 28 сентября 16:14
В Азербайджане выявлены новые методы мошенничества в банковской сфере – АБА Экономика 28 сентября 16:09
Нацбанк Казахстана обнародовал данные по денежным переводам в Азербайджан Финансы 28 сентября 16:01
В санаторно-курортном реабилитационном центре в Баку прошли лечение 1300 ветеранов войны Общество 28 сентября 16:00
Президент Ильхам Алиев дал интервью телеканалу France 24 (ФОТО/ВИДЕО) Политика 28 сентября 15:54
Судебное заседание по делу Вильяма Гаджиева отложено из-за выявления у него пневмонии Общество 28 сентября 15:52
В Иране за сутки выявлено более 11 тыс. случаев инфицирования COVID-19 Общество 28 сентября 15:48
Уничтожение историко-культурных памятников и музеев во время войны на примере Карабаха (ФОТО) Социум 28 сентября 15:45
Казахстанский завод закупит ГСМ Тендеры 28 сентября 15:39
В Азербайджане зафиксирован рост в сборах по добровольной страховке ответственности работодателя Финансы 28 сентября 15:39
Турция всегда рядом с Азербайджаном – председатель Великого национального собрания Турции Политика 28 сентября 15:31
Бакинское транспортное агентство поручило перевозчикам увеличить число автобусов на линиях Общество 28 сентября 15:22
Иран готовится к приближению мощного урагана Общество 28 сентября 15:21
Между UNEC и McDonald's Azerbaijan подписан меморандум (ФОТО) Общество 28 сентября 15:20
На западе Грузии построили новую автодорогу Строительство 28 сентября 15:20
Госфильмофонд Азербайджана восстановил фильм о Микаиле Абдуллаеве, снятый около 50 лет назад (ВИДЕО) Культура 28 сентября 15:16
Илон Маск возглавил рейтинг богатейших людей мира по версии Forbes США 28 сентября 15:16
В послевоенный период в Азербайджане более 30 тыс. человек оказана соцподдержка – замминистра Общество 28 сентября 15:11
S&P улучшил прогноз по росту российского ВВП в 2021 году до 4% Россия 28 сентября 15:08
При высоких ценах на нефть ОПЕК+ может поднять вопрос более скорого снятия ограничений на добычу Энергетика 28 сентября 15:02
В ОАО "Азерэнержи" рассказали о преимуществах прокладки новых кабельных линий на освобожденных землях Энергетика 28 сентября 14:50
На реконструкцию автодорог в Наримановском районе Баку выделены 6,4 млн манатов - Распоряжение Политика 28 сентября 14:48
Поезда Баку-Сумгайыт будут работать и в выходные Общество 28 сентября 14:40
Одержав победу в Отечественной войне, Азербайджан восстановил историческую справедливость - представитель Администрации Президента Политика 28 сентября 14:35
Узбекнефтегаз увеличил продажи серы в четыре раза Энергетика 28 сентября 14:34
Воспоминания о вынужденных переселенцах растрогали Президента Ильхама Алиева (ВИДЕО) Политика 28 сентября 14:32
В Баку еще один автобусный маршрут переводится на безналичную оплату проезда Общество 28 сентября 14:21
Главный результат трехсторонней договоренности прошлого года по Карабаху заключается в стабильности – Лавров Политика 28 сентября 14:17
Стала известна дата заседания суда по делу блогера Аты Абдуллаева Общество 28 сентября 14:14
«Лаборатория Касперского» обнаружила зловред, нацеленный на аккаунты в популярных игровых сервисах (ФОТО) Общество 28 сентября 14:10
Завтра состоится визит премьер-министра Грузии в Азербайджан Грузия 28 сентября 14:05
Президент Ильхам Алиев: В целом, деятельность российских миротворческих сил можно оценивать положительно. Конечно, у нас есть и недовольство Политика 28 сентября 14:03
Фонд Гейдара Алиева взял под контроль лечение журналиста Эльнура Ашрафоглу Общество 28 сентября 13:56
Около 20 предпринимателей из Карабаха обратились в ОАО "Азеришиг" по вопросу электроснабжения предприятий Энергетика 28 сентября 13:53
Президент Ильхам Алиев внес ясность в вопрос об иранских грузовиках в интервью Анатолийскому агентству Политика 28 сентября 13:48
Президент Ильхам Алиев: В вопросе границ Армения сегодня должна осознать реальность Политика 28 сентября 13:43
В Париже обсудили новый региональный порядок на Южном Кавказе и возросшую роль Азербайджана после второй Карабахской войны (ФОТО) Политика 28 сентября 13:41
Президент Ильхам Алиев: Пусть Армения посмотрит на карту и найдет свое место, если сможет найти, это точка на карте Политика 28 сентября 13:38
Агентство Азербайджана по разминированию назвало площадь освобожденных земель, очищенных от мин Политика 28 сентября 13:36
Президент Ильхам Алиев: Мы проделаем всю работу, связанную с созданием Зангезурского коридора, на своей территории в течение двух лет Политика 28 сентября 13:35
Азербайджан увеличил экспорт газа на более чем 4 млрд тонн Энергетика 28 сентября 13:29
Президент Ильхам Алиев: Со стратегической точки зрения мы подходим к будущему сквозь призму мира Политика 28 сентября 13:29
Президент Ильхам Алиев: В конституции Армении есть территориальные претензии к Турции, они должны отказаться от них Политика 28 сентября 13:27
Все новости