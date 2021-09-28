Баку 1890 года и уникальные работы Поля Надара – фильм об известном французском фотографе показали в YARAT (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках I Бакинского фестиваля уличной фотографии, организованного Пространством современного искусства YARAT, состоялся показ короткометражного документального фильма "Бакинский вояж Поля Надара", сообщает Trend Life.

Показ фильма прошел в Центре современного искусства YARAT.

Над фильмом работали: фотограф и историк Рустам Гусейнов, независимый куратор Кенуль Рафиева, композитор Араз Озара.

Фильм создан в сотрудничестве с посольством Франции в Азербайджане и Французским институтом в Азербайджане (IFA) при поддержке La Médiathèque de l'architecture et du patrimoine (Медиабиблиотека архитектуры и культурного наследия) при Министерстве культуры Франции.

Фильм рассказывает о путешествии французского фотографа Поля Надара из Стамбула в Ташкент через Баку. Поль Надар одним из первых использовал портативную камеру. Его камера Eastman Kodak небольшого размера, позволяющая фиксировать изображения не на громоздкой и хрупкой стеклянной пластине, а на гибкой желатиновой ленте. Используя это преимущество, Поль Надар вошел в историю фотографии как выдающийся уличный фотограф.

В 1890 году "Международная компания спальных вагонов и знаменитых европейских экспрессов" организовала поездку в Закавказье и Среднюю Азию. Поль Надар был приглашен принять участие в этой экспедиции в качестве фотографа. Он был одним из первых иностранных пассажиров "Транскаспийской железной дороги". Работы Надара, созданные во время этой поездки, хранят образ города и эпохи. Особое внимание Поль Надар в своих бакинских фотографиях уделяет Ичеришехер.

Как рассказал Trend Life фотограф и историк Рустам Гусейнов, подготовить фильм о визите Поля Надара в Баку было его давней мечтой.

"Фотографии Поля Надара имеют ключевое значение не только для истории фотографии, но и для истории города Баку. К сожалению, в архивах Азербайджана оригиналов работ (прим. – негативов) Поля Надара нет вообще, хотя они для истории Азербайджана имеют важное значение. Надар первый, кто в Азербайджане использовал переносную камеру, вследствие чего его фотографии обладают огромной ценностью. Важный момент – фотографии Поля Надара датированы, и мы точно знаем, что они были сняты в 1890 году", – отметил он.

Гусейнов выразил признательность французской медиатеке за предоставление качественных электронных копий работ фотографа и разрешения использовать их в фильме.

"Есть одна проблема, связанная со снимками Поля Надара, сделанными в Баку. Дело в том, что на большей части фотографий не отмечено, что это город Баку. Например, я нашел некоторые снимки только по знаковым зданиям нашего города. Кстати, некоторые фотографии Поля Надара есть в интернете, но, к сожалению, многие наши любители часто их путают, особенно это касается фотографий портов Баку и Батуми (прим. – Надар также снимал в Батуми в том же году). Ошибка в том, что батумские фотографии подписывают как "Баку", и наоборот", – подчеркнул автор фильма.

Рустам Гусейнов также рассказал, что Поль Надар вел путевые заметки.

"В нашем фильме представлена обложка первого издания романа Жюль Верна "Клодиус Бомбарнак". По факту половина этого романа написана с путевого дневника Поля Надара, в котором он описывал город Баку и в целом свою поездку. Сам дневник тоже уцелел – он хранится во французской медиатеке. К сожалению, дневник не переводили на азербайджанский язык, и, думаю, в будущем было бы прекрасно, если он будет переведен и издан в нашей стране", – заключил Гусейнов.

Отметим, что перед показом фильма выступили фотограф и историк Рустам Гусейнов, независимый куратор Кенуль Рафиева, первый советник посольства Франции в Азербайджане Жюльен Ле Лан и директор Французского института (IFA) Жером Кель. Гости были подробно проинформированы о работе над фильмом, деятельности Поля Надара, значимости его фотографий, снятых в Баку.

Отметим, что в Баку существенная часть фотографий была снята Полем Надаром в Ичеришехер, рядом со зданием Бакинского вокзала и в Бакинском порту.

После показа фильма вниманию гостей вечера была представлена музыкальная программа от композитора и исполнителя Араза Гумбатлы.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)