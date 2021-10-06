Завершились съемки художественного фильма "Жизнь, кажется, прекрасна", или Fəryad-2 (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Завершились съемки полнометражного художественного фильма Вагифа Мустафаева "Жизнь, кажется, прекрасна" (Həyat, deyəsən gözəldir, или Fəryad-2), сообщили Trend Life в киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы.

Съемки на протяжении более двух месяцев проходили в поселке Гадрут Ходжавендского района, Хызинском районе, Баку и на Абшеронском полуострове.

Фильм повествует о периоде 30 летней армянской оккупации наших земель и Победе Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне. В результате контрнаступления азербаджанской армии армяне впадают в панику. Экранизация фильма в трагикомическом жанре.

Автор сценария и режиссер фильма – Вагиф Мустафаев, режиссер- постановщик Орхан Аббасов, художник - Гурам Наврозашвили, художник по костюмам - Кети Каландадзе, композитор - Турал Мамедли, продюсер - Фариз Ахмедов.

В главных ролях снялись Хикмет Рагимов, Севиндж Алиева, Нино Гомартели, Дмитри Самхарадзе, Георгий Селия и Афтандил Махарадзе.

Фильм снят по заказу министерства культуры на киностудии "Азербайджанфильм".

Напомним, что в 1993 году Джейхуном Мирзоевым по сценарию Вагифа Мустафаева был снят культовый художественный фильм "Крик" (Fəryad).

Трагические события тех дней тяжело отразились на здоровье Джейхуна Мирзоева, который сыграл главную роль Исмаила. Он так и не увидел премьеры своей картины. Дело в том, что фильм был снят в разгар Карабахской войны, в период оккупации городов и сел Азербайджана, Карабаха и соседних районов спустя несколько месяцев после Ходжалинского геноцида и зверств армянских фашистов. Эти события сильно подействовали на режиссера и сыгравшего главную роль Джейхуна Мирзоева. Его сердце не выдержало… Он скончался 5 марта 1993 года. Ему было всего 46 лет…

Сюжет "Fəryad" основан на реальных событиях и повествует о судьбе азербайджанского военного Исмаила в годы Карабахской войны. В картине показаны сцены боев и события Ходжалинского геноцида. В сценарии использованы истории, рассказанные беженцами, военнопленными и воевавшими солдатами. В фильме также были сняты сами очевидцы тех событий – беженцы из Ходжалы. Прототипом главного героя стал один из первых добровольцев боевого батальона "Şıx", командир роты Мехман Гусейнов (скончался от остановки сердца в 2015 году), который героически сражался и попал в плен в 1992 году около поселка Керкиджахан города Ханкенди. В одном из боев батальон Исмаила попадает в окружение армян и теряет всех воинов, сам тяжелораненый попадает в плен и подвергается пыткам и издевательствам.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Эльдар Пашаев)