В России впервые снимут сериал о жизни азербайджанцев в Москве. В Баку объявлен кастинг на роль главной героини

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджане объявлен кастинг на роль главной героини российского сериала, сообщил Trend Life руководитель Azerbaycan Actors Agency Сабухи Мамедов.

"Сериал будет снимать компания 1-2-3 Production по заказу одного из центральных телеканалов России. Съемки пройдут в Москве. Сериал в жанре драмы будет рассказывать о жизни и работе азербайджанцев в Москве, об их судьбах, отношениях и т.д. Впервые в российском кинематографе будет отражена жизнь девятерых азербайджанских персонажей. В данное время объявлен кастинг на роль главной героини", - сказал Сабухи Мамедов.

Для участия в кастинге (требуются девушки в возрасте 19-25 лет, знание русского языка обязательно) необходимо отправить свои данные (фото, возраст, рост, образование, увлечения) на [email protected].

1-2-3 Production (PREMIER Studios) - российская кинокомпания, занимающаяся производством полнометражного жанрового и авторского кино, сериалов премиум-класса, а также документальных фильмов и сериалов. Основана в 2018 году. Ее возглавляют продюсеры Валерий Федорович и Евгений Никишов. В настоящее время в портфеле компании такие рейтинговые проекты, как трилогия "Гоголь", сериал "Обычная женщина", драма "Эпидемия". В 2020 году компания включена в новый список лидеров индустрии, который ежегодно обновляет Совет государственного Фонда кино.

(Автор: Вугар Иманов)