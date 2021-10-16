В Праге пройдет концерт памяти шехидов Карабахской войны и в честь Победы в Отечественной войне

БАКУ /Trend Life / - В одном из престижных залов Чехии, в мраморном зале Дворца Луцерна в Праге, 21 октября в 19 00 пройдет концерт талантливой азербайджанской скрипачки, лауреата международных конкурсов, обладательницы чешской премии Orfeus (Plzeský Orfeus) Джанель Наджафлы, сообщила Trend Life музыкант. Концерт, посвященный памяти шехидов Карабахской войны и в честь Победы в 44-дневной Отечественной войне, организован при поддержке посольства Азербайджана в Чехии.

В концертной программе прозвучат произведения азербайджанских и европейских классиков. Также будет представлен дуэт с ее преподавателем, профессором Романом Федорчуком. Вход - свободный.

Джанель Наджафлы родилась 24 марта 2002 года в Баку. Была солисткой детского музыкального театра Aysel под руководством известного композитора, народного артиста Огтая Зульфугарова. Выпускница средней специализированной музыкальной школы имени Бюльбюля (класс Аяза Гамбарли). В юные годы стала солисткой Государственного детского оркестра Tutti, созданного прославленным дирижером, народным артистом Теймуром Гейчаевым. Была концертмейстером первых скрипок этого коллектива, а также солисткой Государственного молодежного оркестра и участницей созданного народным артистом Мурадом Адыгезалзаде проекта "Gənclərə dəstək" Государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева.

Джанель Наджафлы – студентка Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли (заочно, в классе народной артистки, профессора Захры Гулиевой) и Чешской консерватории в Пльзене (очно, в классе всемирно известного скрипача, профессора Романа Федорчука). Является лауреатом международных конкурсов и фестивалей в Азербайджане, Польше, Чехии, России, Бельгии, США, Турции и других странах. Награждена Orfeus (Plzeský Orfeus) за успехи в области музыкального искусства за 2020 год.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Эльдар Пашаев)