В CinemaPlus стартовал показ фильма Fulya о 44-дневной Отечественной войне

БАКУ /Trend Life/ - В сети кинотеатров CinemaPlus стартовал показ документального фильма Fulya, сообщили Trend Life в пресс-службе CinemaPlus.

Картина рассказывает о работе представителей турецких СМИ - журналистки Фульи Озтюрк и оператора Халила Кахрамана, освещавших события 44-дневной Отечественной войны. Турецкая журналистка сыграла значимую роль в информировании мирового сообщества о событиях тех дней.

Съемки фильма прошли в июле нынешнего года в Гяндже, Барде, Тертере и Баку.

Картина является совместным производством киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы и турецкой компании Dada Yapım.

Режиссеры картины - Айкут Ташкын и Таир Таирович, оператор-постановщик – Дженгизхан Дурмаз, продюсеры - Озджан Дада и Фариз Ахмедов.

Хронометраж фильма - 80 минут. Возрастное ограничение 16+.