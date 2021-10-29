Азербайджанский поэт отмечен престижной премией в Москве. Сахиб Мамедов награжден золотым знаком и званием "Золотое перо Руси" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В легендарном Доме Ростовых, где Лев Толстой напитывался вдохновением для романа "Война и мир", прошла церемония награждения лауреатов XVII Международного конкурса Национальная литературная премия "Золотое перо Руси", организованного Содружеством литературных сообществ при содействии Союза писателей России и Ассоциации распространителей печатной продукции, сообщает Trend Life.

В мероприятии приняли участие деятели культуры и науки, общественных организаций, представители России, Узбекистана, Германии, Франции, Таджикистана, Сирии и других стран. Среди них был известный телеведущий передачи "В мире животных", общественный деятель, путешественник и популяризатор науки, ученый-зоолог, профессор географического факультета МГУ Николай Дроздов. Учредитель конкурса Национальная литературная премия "Золотое перо Руси" - Александр Бухаров, председатель жюри конкурса - президент Содружества литературных обществ Светлана Савицкая.

Жюри с 1 января по 15 сентября 2021 года ознакомилось с более 10 тысячами произведений писателей из 35 стран. Отрадно отметить, что азербайджанский поэт Сахиб Мамедов стал обладателем Международного конкурса Национальной литературной премии "Золотое перо Руси", награжден золотым знаком и званием "Золотое перо Руси" за высокое художественное мастерство произведения "Притча о позитивном мышлении".

"Копилка азербайджанской поэзии сегодня обогатилась. Для меня большая честь иметь звание обладателя столь престижной литературной премии. Благодарю учредителей, организаторов и членов жюри. Поздравляю всех обладателей, лауреатов и дипломантов. Отдельное спасибо за столь теплый и радушный прием и бесподобную атмосферу в Доме Ростовых. Такие дни запоминаются навсегда", – отметил Сахиб Мамедов.

35-летний Сахиб Мамедов (Баку) - лауреат международных поэтических конкурсов в России, Беларуси, Украине и других странах, двукратный дипломант Фестиваля Насими (2018, 2019), победитель Международного литературного фестиваля ЛиФФт 2019 в номинации "Молодой голос". Член союза писателей Азербайджана, России, Северной Америки и Интернационального союза писателей, Амбассадор Евразийской творческой гильдии (Лондон).

Отметим, что дипломами лауреатов в этом году были также отмечены азербайджанские литераторы: в номинации "Наставник молодежи" Сария Мамедова - за личный вклад в сближение культур России и Азербайджана, в номинации "Проза" Александр Хакимов - за гуманизм и духовность произведений, в номинации "Военно-патриотическая тема" Агшин Алиев - за произведение "Тахмира (Томирис) - царица массагетов". В 2018 году Сария Мамедова также стала обладателем Международного конкурса Национальной литературной премии "Золотое перо Руси", награждена золотым знаком и званием "Золотое перо Руси".

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Эльдар Пашаев)