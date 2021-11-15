Большая анимация от латвийских режиссеров в Баку – стартует фестиваль (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Посольство Латвии в Азербайджане в сотрудничестве с Park Cinema впервые в нашей стране проводит Фестиваль латвийских анимационных фильмов под названием "Маленькая нация - большая анимация", сообщает Trend Life.

Торжественному открытию фестиваля в Park Cinema (Пламенные башни) предшествовала пресс-конференция, в которой приняли участие временный поверенный в делах посольства Латвии в Азербайджане Вия Буша и известный латвийский режиссер анимационных фильмов Владимир Лещев.

В своем выступлении Вия Буша отметила, что подготовка к фестивалю началась с прошлого года.

"Фильмы, которые будут продемонстрированы на фестивале, предусмотрены как для детей, так и для взрослых. Мы рады, что гостем фестиваля стал известный латвийский режиссер анимационных фильмов Владимир Лещев. В рамках фестиваля пройдет его мастер-класс", - сказала она.

Владимир Лещев подчеркнул, что это его первый визит в Азербайджан.

"Мне очень приятно было получить приглашение приехать на фестиваль в Баку. С нетерпением жду мастер-класса, его целевая аудитория - люди, работающие в области анимации, это режиссеры, художники, продюсеры. Я просто буду делиться своим опытом, взглядом на анимационное искусство", - отметил он.

Лещев признался, что дал организаторам фестиваля некоторые рекомендации о том, какие из его работ могут быть представлены на фестивале.

Отметим, что режиссер создает свои фильмы, преимущественно используя традиционные технологии работы.

"Я использую компьютерные технологии, но для меня это вспомогательный инструмент на заключительном этапе работы. Девяносто процентов работы делается на бумаге классическим образом. Однако теперь я больше использую в работе современные технологии, вот, например, свой последний фильм я создал на компьютере. Время идет, все меняется, мне тоже нужно подстраиваться под новые тренды. В ходе создания фильма в традиционной технологии требуется много времени, ведь работы гораздо больше, однако от такого способа работы я получаю больше удовольствия. В Латвии молодое поколение аниматоров создает фильмы, используя современные технологии, на бумаге уже никто фильмы не делает", - добавил он.

Латвийский режиссер подчеркнул, что ему очень понравился город Баку.

"К сожалению, я мало знаю об анимационном искусстве Азербайджана, мне будет очень интересно поближе познакомиться с людьми, работающими в этой области. Надеюсь, что в будущем связи между латвийскими и азербайджанскими режиссерами-аниматорам будут укрепляться и расширяться", - добавил он.

Фестиваль латвийских анимационных фильмов продлится до 21 ноября, каждый день будет представлено по два сеанса. На фестивале будут показаны следующие фильмы Владимира Лещева: "День электрика", "В ожидании Нового года", "Дождливые дни" и "Крылья и весла".

В рамках Фестиваля на странице в Instagram Park Cinema организован конкурс. Приз - два билета от Air Baltic и два билета от Park Cinema.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Эльдар Пашаев)