Во Дворце Гейдара Алиева откроется экспозиция "Bir Bax, Min Yaşat", прозвучат композиции Джахангира Джахангирова

БАКУ /Trend Life/ - 23 ноября в 17.00 во Дворце Гейдара Алиева откроется экспозиция фотографа Рамина Асланова "Bir Bax, Min Yaşat", посвященная природе регионов Азербайджана, сообщили Trend Life в пресс-службе дворца.

Главная цель проекта - поддержка талантливой молодежи, формирование эстетического вкуса и представление красоты нашей страны. Выставка носит благотворительный характер, все вырученные средства от продажи работ будут перечислены в Фонд YAŞAT для оказания поддержки раненым и семьям шехидов.

После выставки состоится концерт, где прозвучат композиции видного композитора, лауреата Госпремии, народного артиста Джахангира Джахангирова.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Эльдар Пашаев)