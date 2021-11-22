В Шеки пройдет показ анимационных фильмов из программы фестиваля ANIMAFILM
БАКУ /Trend Life/ - В центре Службы ASAN в Шеки 23-25 ноября состоится показ фильмов, вошедших в программу IV Международного фестиваля анимации (ANIMAFILM), сообщил Trend Life директор ANIMAFILM Рашид Агамалыев.
В начале сентября 2021 года в Баку прошел IV Международный фестиваль анимации (ANIMAFILM). За пять фестивальных дней было продемонстрировано около 200 анимационных фильмов из 40 стран мира. Тема фестиваля в текущем году была посвящена людям с ограниченными возможностями здоровья. В различных номинациях были отмечены лучшие картины.
На протяжении трех дней в Шеки будут представлены самые интересные отечественные и зарубежные анимационные фильмы для детей и взрослых, а также состоится детский мастер-класс на тему "Сделай Деда Мороза из бумаги".
Показ фильмов в Шеки будет организован Peri Film при поддержке министерства культуры и Исполнительной власти города.
Вход - бесплатный. Требуется предварительная регистрация: 050 538 86 92 (WhatsApp). Организаторы предоставят бесплатный транспорт людям с ограниченными возможностями здоровья.
Программа мероприятия "ANIMAFILM в Шеки"
23 ноября
12:00-13:30 - Лучшие анимационные фильмы IV ANIMAFILM (7+)
17:00-19:00 - Лучшие анимационные фильмы IV ANIMAFILM (13+)
24 ноября
12:00-13:30 - Азербайджанские анимационные фильмы (7+)
16:00-19:00 - Мастер-класс Эльчина Ахундова на тему «Сделай Деда Мороза из бумаги» (7+)
25 ноября
12:00-13:30 - Лучшие анимационные фильмы IV ANIMAFILM (10+)
17:00-19:00 - Победители IV ANIMAFILM (18+)
ANIMAFILM - первый международный фестиваль анимационных фильмов в Азербайджане, учрежденный в 2018 году. На фестивале, который проводится каждую осень, демонстрируются сотни местных и зарубежных анимационных фильмов, а также организуются деловые встречи, выставки, мастер-классы для детей и профессионалов. Цель организаторов - радовать местную, зарубежную публику и профессионалов, а также стимулировать развитие анимации в Азербайджане.
Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az.
(Автор: Вугар Иманов)