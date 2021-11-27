В Шеки прошел праздник анимации – жители города выбрали лучшие фильмы (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Центре Службы ASAN в Шеки состоялся показ фильмов, вошедших в программу IV Международного фестиваля анимации (ANIMAFILM), сообщил Trend Life директор ANIMAFILM Рашид Агамалыев.

Показ фильмов был организован Peri Film при поддержке министерства культуры Азербайджана и Исполнительной власти Шеки.

В начале сентября 2021 года в Баку прошел IV Международный фестиваль анимации (ANIMAFILM). За пять фестивальных дней было продемонстрировано около 200 анимационных фильмов из 40 стран мира. Тема фестиваля была посвящена людям с ограниченными возможностями здоровья. В различных номинациях были отмечены лучшие картины. Подробнее по ссылке https://www.trend.az/life/culture/3480893.html

На протяжении трех дней в рамках ANİMAFİLM в Шеки были представлены наиболее интересные отечественные и зарубежные анимационные фильмы для детей и взрослых. Среди гостей было множество представителей общественных организаций, деятелей культуры и искусства, представителей творческой молодёжи и школьников.

Зрителям была предоставлена возможность выбрать лучшие анимационные фильмы. Итак:

- Лучший азербайджанский анимационный фильм - “Tıq-tıqla möcüzələr axtarışında. Qobustan” режиссера Султана Аббасбейли

- Лучший анимационный фильм для детей - “Splish Splash” режиссера Андра Фембриато (Индонезия) и “Tacet” режиссера Захари Симона (США)

- Лучший анимационный фильм для взрослых - “Navozande, the Musician” режиссера Реза Риахи (Франция)

- Лучший телефильм - “Mush-Mush and the Mushables” режиссера Джоэри Христианена (Бельгия-Франция).

Также состоялся мастер-класс для детей на тему "Сделай Деда Мороза из бумаги", который провел заслуженный работник культуры, режиссер анимации Эльчин Хами Ахундов.

ANIMAFILM - первый международный фестиваль анимационных фильмов в Азербайджане, учрежден в 2018 году. На фестивале, который проводится каждую осень, демонстрируются сотни местных и зарубежных анимационных фильмов, а также организуются деловые встречи, выставки, мастер-классы для детей и взрослых. Одна из целей организаторов - стимулировать развитие анимации в Азербайджане.

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(Автор: Вугар Иманов)