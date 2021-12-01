В Польше отметили 880-летие великого азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви (ФОТО)

Культура 1 декабря 2021 14:10 (UTC+04:00)
В Польше отметили 880-летие великого азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках сотрудничества посольства Азербайджана в Польше, Международного фонда тюркской культуры и наследия (МФТКН) и Государственного комитета Азербайджана по работе с диаспорой в Варшаве прошла торжественная церемония, посвященная 880-летию великого азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви, сообщили Trend Life в пресс-службе МФТКН.

На мероприятии состоялась презентация книги избранных произведений Низами на польском языке, а также почтовой открытки, посвященной поэту. На церемонии гостям была представлена выставка картин молодой азербайджанской художницы, автора иллюстраций книги Марьям Асадовой.

В мероприятии приняли участие президент МФТКН Гюнай Эфендиева, президент Польской академии наук Ежи Душинский, муфтий польских мусульман Польши Томаш Мишкевич, президент Союза польских писателей Анна Нашиловска, представители польской почты, руководители высших учебных заведений, академического общества, государственные и общественные деятели, представители дипломатических миссий, а также азербайджанцы, проживающие в Польше.

На открытии посол Азербайджана в Польше Наргиз Гурбанова подчеркнула, что 880-летний юбилей великого азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви широко отмечается в мире. Было отмечено, что 2021 год объявлен распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева "Годом Низами Гянджеви". Наргиз Гурбанова оценила организацию этого литературно-музыкального вечера как важный вклад в сохранение великого наследия поэта.

"Говоря о творчестве Низами Гянджеви, посол отметила, что "Хамсе" поэта, его бессмертные произведения, состоящие из газелей, гасид и рубаи, были переведены на многие иностранные языки не только на Ближнем и Среднем Востоке, но и в дальнем зарубежье, и до сих пор они пользуются большой популярностью", - отметила глава дипмиссии.

Наргиз Гурбанова выразила особую благодарность президенту МФТКН Гюнай Эфендиевой, президенту Польской академии наук Ежи Душинскому и Государственному комитету Азербайджана по работе с диаспорой за поддержку, оказанную в подготовке мероприятия и книги, посвященной Низами Гянджеви.

Президент МФТКН Гюнай Эфендиева выразила удовлетворение проведением мероприятия на родине Фредерика Шопена и Адама Мицкевича – Польше, в одном из красивейших городов Европы - Варшаве. Было отмечено, что этот год знаменателен тем, что весь тюркский мир празднует победу восстановления территориальной целостности Азербайджана и возвращения его исторических земель – Карабаха. Гюнай Эфендиева также подчеркнула, что в этом году весь тюркский мир отмечает юбилеи великих личностей – Низами, Юнуса Эмре, Алишера Навои и многих других.

"880 лет - очень значимая цифра, но наследие, которое оставил нам Низами, переходит рамки этих 880 лет. Низами всегда современен. Ценности, являющиеся основой его творчества, - общечеловеческие ценности", - сказала президент Фонда.

Говоря об одном из культурных центров Азербайджана, где жил и творил Низами, – городе Гянджа, именуемым самим поэтом "Краем волшебников", Гюнай Эфендиева отметила, что его творчество является общечеловеческим достоянием не только Гянджи, но и всего тюркского мира. Несмотря на то, что великий поэт говорил на пехлеви, персидском, арабском и греческом языках, его духовным и поэтическим языком являлся тюркский. Гюнай Эфендиева оценила объявление Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым "Года Низами" как яркое выражение большого уважения не только к классической азербайджанской, но и к общетюркской литературе. Предоставляя информацию о деятельности возглавляемой ею организации, Гюнай Эфендиева также отметила, что Фонд, объединяя различные культуры и цивилизации, старается создать между ними мощный культурный пласт.

Президент Польской академии наук Ежи Душинский рассказал о важности церемонии, посвященной 880-летнему юбилею великого азербайджанского поэта Низами Гянджеви. Отметив, что Низами Гянджеви любят не только в Азербайджане и на Востоке, но и в западном мире, Ежи Душинский также подчеркнул его влияние на мировую литературу и философскую мысль. Была выражена благодарность всем, кто внес вклад в организацию мероприятия, а также передал свои поздравления азербайджанскому народу.

Президент Союза польских писателей Анна Нашиловска рассказала об изданной на польском языке книге, состоящей из избранных произведений Низами Гянджеви. Подчеркнув, что стихи поэта впервые увидели свет на польском языке, она с уверенностью отметила, что произведения великого Низами Гянджеви, отраженные в книге, будут любимы в Польше.

В художественной части мероприятия на польском и азербайджанском языках прозвучали избранные стихи поэта в исполнении польской исследовательницы азербайджанского музыкального искусства Анеты Стрземзальски и молодого студента Ильхама Гулиева. Церемония продолжилась концертной программой. В мероприятии приняли участие азербайджанские и австрийские артисты, занимающиеся творческой деятельностью в Австрии: лауреат международных конкурсов, пианист, композитор и дирижер Абузар Манафзаде, лауреат международных конкурсов Орхан Джалилов (баритон) и актриса Карен Дангер-Манафзаде (сопрано). Прозвучали романсы Узеира Гаджибейли "Без тебя", "Возлюбленная" и другие музыкальные произведения на стихи Низами Гянджеви.

В завершении церемонии гостям были представлены образцы азербайджанской национальной кухни и сладости.

Мероприятие широко освещалось польскими средствами массовой информации.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Эльдар Пашаев)

В Польше отметили 880-летие великого азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви (ФОТО) - Gallery Image
В Польше отметили 880-летие великого азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви (ФОТО) - Gallery Image
В Польше отметили 880-летие великого азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви (ФОТО) - Gallery Image
В Польше отметили 880-летие великого азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви (ФОТО) - Gallery Image
В Польше отметили 880-летие великого азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви (ФОТО) - Gallery Image
В Польше отметили 880-летие великого азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви (ФОТО) - Gallery Image
В Польше отметили 880-летие великого азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви (ФОТО) - Gallery Image
В Польше отметили 880-летие великого азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви (ФОТО) - Gallery Image
В Польше отметили 880-летие великого азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви (ФОТО) - Gallery Image
В Польше отметили 880-летие великого азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви (ФОТО) - Gallery Image
В Польше отметили 880-летие великого азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви (ФОТО) - Gallery Image
В Польше отметили 880-летие великого азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви (ФОТО) - Gallery Image
В Польше отметили 880-летие великого азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви (ФОТО) - Gallery Image
В Польше отметили 880-летие великого азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви (ФОТО) - Gallery Image
В Польше отметили 880-летие великого азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви (ФОТО) - Gallery Image
В Польше отметили 880-летие великого азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви (ФОТО) - Gallery Image
В Польше отметили 880-летие великого азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви (ФОТО) - Gallery Image
В Польше отметили 880-летие великого азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви (ФОТО) - Gallery Image
В Польше отметили 880-летие великого азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви (ФОТО) - Gallery Image
В Польше отметили 880-летие великого азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви (ФОТО) - Gallery Image
В Польше отметили 880-летие великого азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви (ФОТО) - Gallery Image
В Польше отметили 880-летие великого азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви (ФОТО) - Gallery Image
В Польше отметили 880-летие великого азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви (ФОТО) - Gallery Image
В Польше отметили 880-летие великого азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви (ФОТО) - Gallery Image
В Польше отметили 880-летие великого азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви (ФОТО) - Gallery Image
В Польше отметили 880-летие великого азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Польше отметили 880-летие великого азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Польше отметили 880-летие великого азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Польше отметили 880-летие великого азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Польше отметили 880-летие великого азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Польше отметили 880-летие великого азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Польше отметили 880-летие великого азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Польше отметили 880-летие великого азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Польше отметили 880-летие великого азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Польше отметили 880-летие великого азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Польше отметили 880-летие великого азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Польше отметили 880-летие великого азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Польше отметили 880-летие великого азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Польше отметили 880-летие великого азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Польше отметили 880-летие великого азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Польше отметили 880-летие великого азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Польше отметили 880-летие великого азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Польше отметили 880-летие великого азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Польше отметили 880-летие великого азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Польше отметили 880-летие великого азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Польше отметили 880-летие великого азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Польше отметили 880-летие великого азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Польше отметили 880-летие великого азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Польше отметили 880-летие великого азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Польше отметили 880-летие великого азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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