Вековой юбилей Бакинской музыкальной академии отметят концертом

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку 4 декабря в 14.00 в рамках 100-летнего юбилея Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли (БМА) состоится мероприятие с участием профессорско-преподавательского состава и студентов Бакинского филиала Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова, сообщили Trend Life в пресс-службе филармонии.

На мероприятии выступит Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли под управлением заслуженного артиста Фуада Ибрагимова.

На вечере прозвучат сочинения "Şənlən mənim xalqım" Огтая Зульфугарова, "Ave Maria" Фархада Бадалбейли, "Qərənfil" Васифа Адигезалова, "Ləzginka" Тофига Гулиева, "Kavalkada" Гара Гараева, фрагмент из оперы "Ринальдо" Фридриха Генделя, сюита для двух фортепиано и оркестра №2 Сергея Рахманинова и "Azərbaycan kapriççiosu" Фикрета Амирова.

Солисты программы: народный артист Азербайджана и СССР Фархад Бадалбейли, народные артисты Азербайджана - Мурад Адыгезалзаде, Егяна Ахундова, Мурад Гусейнов, заслуженные артисты – Сабина Асадова, Фарида Мамедова, Ильхам Назаров и Сахиб Пашазаде.

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(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Эльдар Пашаев)