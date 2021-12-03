Пространство современного искусства YARAT отмечает 10-летний юбилей! В течение недели будут представлены значимые проекты – программа

Культура 3 декабря 2021 13:34 (UTC+04:00)
Пространство современного искусства YARAT отмечает 10-летний юбилей! В течение недели будут представлены значимые проекты – программа

БАКУ /Trend Life/ - Пространство современного искусства YARAT отмечает свой 10-летний юбилей! В связи с этим за недельный период будут представлены значимые проекты, организованные YARAT за 10 лет – выставки, перформансы, театральные и кинопоказы, концерты, мастер-классы, литературные вечера, сообщает Trend Life.

В первый день недели мероприятий в Музее каменной летописи состоятся открытие юбилейной выставки YARAT “ÖN SÖZ – ON SÖZ” («Предисловие. Десять слов»), показ аудиовизуального перформанса и сольный концерт Исфара Сарабского. Церемония закрытия юбилейных мероприятий завершится презентацией фильма о YARAT.

Пространство современного искусства YARAT – это некоммерческая организация, основанная в 2011 году Аидой Махмудовой. Организация занимается популяризацией и развитием современного искусства в Азербайджане. Ее целью также является создание творческой платформы для художников. В Центре YARAT, открытом в 2015 году, проводились персональные и групповые выставки ведущих современных художников Азербайджана – Фаига Ахмеда, Рашада Алакбарова, Орхана Гусейнова, Аиды Махмудовой, а также всемирно известных художников, таких как Ширин Нешат, Оскар Мурильо, Шилпа Гупта, Микеланджело Пистолетто и Таус Махачева. Проектное пространство ARTIM продолжает обогащать современное искусство Азербайджана новыми именами, выступая в качестве экспериментальной площадки для молодых художников.

Выставочная программа Музея живописи Азербайджана XX-XXI веков (управляется организацией YARAT с 2018 г.), аккумулируя творчество выдающихся художников-модернистов и авангардистов, представила их работы в неожиданном ракурсе.

Участие YARAT в 55-й и 56-й Венецианской биеннале, международной ярмарке искусства Art Dubai, ярмарке современного искусства Viennafair, ярмарке современного искусства Cosmoscow и в других масштабных художественных мероприятиях сыграло важную роль в признании современного азербайджанского искусства в мире. С момента своего основания YARAT сумела привлечь широкую аудиторию, организовав множество выставок, социальных и образовательных программ, театральных и фотографических фестивалей.

За всё время деятельности Пространства современного искусства YARAT были реализованы 194 локальные и международные выставки, около 2000 образовательных и общественных программ.

За последние 10 лет YARAT собрала свою уникальную коллекцию произведений искусства. Коллекция YARAT отражает новое искусство Азербайджана благодаря работам Рашада Алакбарова, Рашада Бабаева, Орхана Гусейнова, Аиды Махмудовой, Санана Алескерова, Махмуда Рустамова, Замира Сулейманова и других ведущих современных художников. Кроме того, в коллекцию вошли работы всемирно известных художников, таких как Оскар Мурильо, Ширин Нешат, Идрис Хан, Афруз Амиги, Таус Махачева, Кока Рамишвили, Нильбер Гюреш. Коллекция YARAT является не только первым и единственным собранием современного искусства в Азербайджане, но и наглядным примером роли организации в развитии современного искусства на протяжении 10 лет. Работы, подготовленные по заказу YARAT для своей коллекции и различных выставок за 10 лет, будут представляться в юбилейной экспозиции “ÖN SÖZ – ON SÖZ” («Предисловие. Десять слов»).

Программа юбилейных мероприятий YARAT:

9-16 декабря

Открытие выставки “ÖN SÖZ – ON SÖZ” («Предисловие. Десять слов») (Музей каменной летописи)

  • Аудиовизуальный перформанс (Музей каменной летописи)
  • Сольный концерт Исфара Сарабского (Музей каменной летописи)
  • Перформанс организации “DanceAbility” и показ фильма (Центр YARAT)
  • Мастер-классы для детей и взрослых от художников Рашада Алакбарова, Мусеиба Амирова, Аиды Махмудовой и Сабины Шихлинской (Центр YARAT, Музей каменной летописи, Музей живописи Азербайджана XX-XXI веков)
  • Литературный вечер (Центр YARAT)
  • Фильм Клуб YARAT (Центр YARAT)
  • Панельные дискуссии (Музей живописи Азербайджана XX-XXI веков)
  • Показ документального фильма о YARAT “ÖN SÖZ – ON SÖZ” («Предисловие. Десять слов») (Музей каменной летописи)

Вход по COVID-паспорту.

(Автор: Вугар Иманов)

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