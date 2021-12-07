90 лет Тофигу Бакиханову! Коллеги поздравляют юбиляра (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В связи с 90-летним юбилеем народного артиста Азербайджана, заслуженного деятеля искусств Нахчыванской Автономной Республики, кавалера орденов "Шохрат" и "Шараф", профессора Тофига Бакиханова, в Союзе композиторов Азербайджана состоялась научная конференция, посвященная жизни и творчеству юбиляра, сообщили Trend Life в пресс-службе Союза.

Отметим, что конференция прошла в рамках Музыкального фестиваля, приуроченого к юбилею. Фестиваль проходит в Баку с 1 по 8 декабря, его программа насыщена разнообразными мероприятиями и концертами.

В своем выступлении председатель Союза композиторов, народная артистка, член-корреспондент Национальной академии наук Азербайджана, профессор Фирангиз Ализаде подчеркнула, что многолетняя, плодотворная творческая деятельность Тофига Бакиханова является существенным вкладом в азербайджанскую музыкальную культуру.

"Многогранное творчество композитора, охватывающее все музыкальные жанры, неизменно привлекает внимание как маститых исполнителей, так и молодых авторов, входит в педагогический репертуар музыкальных учебных заведений. Симфонические, камерно-инструментальные, сценические произведения Бакиханова получили признание не только в Азербайджане, но и за его пределами. Всем известен огромный успех, выпавший на долю композитора более 50 лет назад в Париже, где в рамках Международного фестиваля танца был представлен его балет "Каспийская баллада", - сказала Ализаде.

Вниманию участников мероприятия был представлен видеоролик, отражающий жизненный и творческий путь композитора.

Конференцию продолжили выступления музыковедов - секретарь Союза композиторов, заслуженный деятель искусств, профессор Земфира Гафарова осветила симфоническое творчество Бакиханова, заслуженный учитель, доктор философии по искусствоведению, профессор Ульвия Иманова представила доклад на тему "Балеты Тофига Бакиханова", заслуженный деятель искусств, доктор философских наук, профессор Тельман Гаджиев рассказал о произведениях композитора, написанных для флейты. Основные этапы жизненного и творческого пути Тофига Бакиханова раскрыла в своем выступлении музыковед Наргиз Гуламова.

На мероприятии было представлено новое нотное издание Тофига Бакиханова – "Первый концерт для скрипки с оркестром" (в переложении для скрипки и фортепиано). Его презентацию украсило авторское исполнение этого произведения, прозвучавшее в формате видеозаписи.

(Автор: Джани Бабаева )