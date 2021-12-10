Свет добра и веры... Бакинский муниципальный театр представил премьеру спектакля "Sonsuz Tanrı məhəbbəti" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Коллектив Бакинского муниципального театра представил премьеру спектакля "Sonsuz Tanrı məhəbbəti" ("Бесконечная любовь Всевышнего"), сообщает Trend Life. Показ спектакля посвящен 880-летию великого азербайджанского поэта и философа Низами Гянджеви.

По словам режиссера-постановщика спектакля - народного артиста Азербайджана Марахима Фарзалибекова, он около года работал над данной театрализованной композицией. "Мне эта постановка очень близка, для того, чтобы подготовить спектакль, я вновь перечитал "Хамсе".

Для спектакля "Sonsuz Tanrı məhəbbəti" я из каждой поэмы выбрал суждения, идеи выдающегося мыслителя и поэта Низами Гянджеви. Отмечу, что Низами Гянджеви был человеком близким к Богу, вере, поэтому наш спектакль носит такое название", - подчеркнул Фарзалибеков.

Перед показом ведущий научный сотрудник Института литературы имени Низами Гянджеви, доктор философии по филологии, доцент Тахмина Бадалова и заслуженный деятель искусств, полковник Абдулла Гурбани рассказали о творческом наследии Низами Гянджеви. Было подчеркнуто, что в своих произведениях Низами Гянджеви воспевал такие ценности как справедливость, равенство, мир. И данные идеи и ценности актуальны и сегодня.

Далее вниманию зрительской аудитории была представлен постановка "Sonsuz Tanrı məhəbbəti".

В спектакле образ Низами Гянджеви воплотил Турал Ахмед, в постановке также заняты заслуженные артисты Самая Садыгова, Ахмед Салахов, Шахзаде Бабаева, Рафиг Ибрагимов, Хусния Мурватова, актеры Турал Бахыш, Зульфия Мамедова, Исмаил Атакишиев, Мамедага Алиджанзаде, Тогрул Рза, Ульвия Рза, Эльчин Мурадов, Гюнель Гамидова, Азиза Гашимова.

Великая поэзия Низами из уст актеров Бакинского муниципального театра звучала трогательно и волнующе. Мир, справедливость, гуманизм, свобода, равенство об этих вечных ценностях говорили герои спектакля. Герои постановки проходят свой путь, и они должны его пройти с чистыми помыслами и верой в сердце. В спектакле, как и в произведениях великого Низами воспевается любовь, дружба, честность, трудолюбие. А сам Низами Гянджеви словно яркий луч указывает героям верный путь к свету, справедливости, счастью…

В сценографии спектакля были использованы миниатюры к произведениям Низами, которые демонстрировались на экране, что придавало определенный элемент вовлечения.

В заключении постановки все герои вышли на сцену с зажженными свечами в руках, и это словно символизировало свет веры и надежды в сердце каждого - как актеров, так и зрителей.

Спектакль был принят зрительской аудиторией с большим интересом. Публика наградила коллектив Бакинского муниципального театра бурными аплодисментами и возгласами "Браво!".

Отметим, что художник-постановщик спектакля - Ильхам Аскеров, над музыкальным оформлением работал Назим Абидов, художник по свету - Тарлан Алескерли.

(Автор: Джани Бабаева. Фото: Заур Мустафаев)