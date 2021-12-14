Памяти Сафуры Ибрагимовой - яркие роли в культовых фильмах (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Госфильмофонде Азербайджана 15 декабря откроется фотоэкспозиция, посвященная жизни и творчеству народной артистки Азербайджана, лауреата Государственной премии Азербайджана, известной актрисы театра и кино Сафуры Ибрагимовой.

Об этом сообщил Trend Life директор Госфильмофонда, заслуженный деятель искусств, кинорежиссер Джамиль Гулиев.

На выставке будут представлены редкие фотографии актрисы, которые рассказывают о ее творческом пути. В экспозицию, которая приурочена ко дню памяти Сафуры Ибрагимовой, войдут более 40 фотоснимков.

Сафура Ибрагимова родилась 27 декабря 1938 года в Баку. В 1960 году поступила в Театральный институт (сейчас – Азербайджанский государственный университет культуры и искусств). В 1961 году вошла в труппу Азербайджанского государственного национального драматического театра, где прослужила вплоть до 2005 года, воплотив множество ярких образов.

В кино Сафура Ибрагимова дебютировала в 1961 году, сыграв более 20 ролей. Зрителям больше запомнилась как комедийная актриса, она сыграла в таких культовых фильмах, как "Гайнана" ("Свекровь"), "Дервиш взрывает Париж", "Яблоко как яблоко", "Наш учитель Джабиш", "Аршын мал алан", "Звук свирели" и т.д.

Сафура Ибрагимова скончалась 21 декабря 2020 года.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Эльдар Пашаев)