В Азербайджане планируются съемки сериала о Гаджи Зейналабдине Тагиеве

БАКУ /Trend Life/ - Планируются съемки сериала о Гаджи Зейналабдине Тагиеве.

Об этом сказал во вторник министр культуры Азербайджана Анар Керимов на пресс-конференции на тему "Министерство культуры: Цели и итоги 2021 года", сообщает Trend Life.

Он отметил, что съемки сериала будут осуществлены совместно министерством культуры и Baku Media Center.