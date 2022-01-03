Они оказались родными братьями… – народный артист Азербайджана в Санкт-Петербурге

БАКУ /Trend Life/ - Народный артист Азербайджана, всемирно известный оперный певец Юсиф Эйвазов выступит на сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге в спектакле "Трубадур" Джузеппе Верди, сообщает Trend Life.

Показ спектакля состоится пятого января. Вместе с Юсифом Эйвазовым на сцену выйдут народная артистка России Анна Нетребко, прима Мариинского театра Екатерина Семенчук и другие артисты.

Юсиф Эйвазов исполнит в спектакле партию Манрико.

Сюжет оперы: Граф ди Луна и трубадур Манрико не догадываются о том, что они родные братья. Когда они были детьми, цыганка Азучена из мести за свою мать решила бросить в огонь Манрико. Но по ошибке погубила своего собственного ребенка. Азучена воспитала Манрико как родного сына. Ди Луна очарован графиней Леонорой, которая влюблена в Манрико. Манрико, готовясь к свадьбе с Леонорой, узнает, что его мать схвачена солдатами графа. Решая ее спасти, он сам попадает в плен. Леонора, чтобы вызволить любимого, соглашается выйти замуж за графа, обещавшего отпустить Манрико. Леонора принимает яд, чтобы не достаться ему. Её провожают в тюремную башню к Манрико, и она убеждает любимого скорее бежать. Однако яд уже начал действовать, и Леонора умирает у него на руках. Граф ди Луна находит графиню мёртвой в объятиях врага. Разгневанный обманом, он приказывает увести Манрико на плаху, а сам подводит цыганку к окну и указывает на казнённого Манрико. Азучена восклицает: "Узнай же всё - то брат твой! Мать, теперь ты отмщена!".

(Автор: Джани Бабаева)