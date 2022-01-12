ООН удостоила Сугру Багирзаде медали Леонардо да Винчи (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Совет по общественным наградам ООН (UNCOPA/Женева, Швейцария) удостоил заслуженную артистку Азербайджана, известную актрису, художницу - флористку Сугру Багирзаде медали Леонардо да Винчи. Об этом Trend Life сообщили в пресс-службе киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы.

Она удостоена этой награды за заслуги перед мировой культурой.

Сугра Багирзаде – член Союза художников и Союза кинематографистов Азербайджанской Республики, Всемирного совета флористов, обладатель множества наград, в том числе медали "Терегги".

Актриса снялась в таких известных азербайджанских фильмах, как "По улицам и дорогам", "Улдуз", "Яблоко как яблоко", "Сон", "Лев ушел из дома", "Последний свидетель" и многих других.

Ее работы были представлены в Азербайджане, Латвии, России, Франции и других странах. Сугра Багирзаде является основателем Общественного объединения поддержки искусства "Флористика".

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)