Он борется за справедливость, страдает и протестует… - "Дон Кихот" азербайджанской молодежи

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева четвертого февраля выступит Государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли под управлением молодого дирижера Мустафы Мехмандарова, сообщает Trend Life.

Солистка программы – Президентская стипендиатка, лауреат международных и республиканских конкурсов, пианистка Вюсаля Бабаева. Начало - в 19:00.

Вечер будет организован в рамках проекта Филармонии "Gənclərə dəstək" (Поддержка молодежи), а также в рамках Дней музыки "Yeni gənclik", организованных министерством культуры Азербайджана и приуроченных ко Дню молодежи Азербайджана.

В программе прозвучат Концерт для фортепиано с оркестром Фридерика Шопена и симфонические гравюры "Дон Кихот" Гара Гараева.

Напомним, что Гара Гараев создал музыку к художественному фильму "Дон Кихот", снятому кинорежиссером Г.Козинцевым на основе одноименного произведения Мигеля де Сервантеса. Уже позже композитор на основе музыки к этому фильму создал симфонические гравюры "Дон Кихот". "Дон Кихот" Гара Гараева - это человек, который вечно борется за справедливость, страдает, протестует и в конце погибает. Симфонический цикл "Дон Кихот" состоит из отдельных гравюр, контрастирующих друг с другом.

Информационная поддержка концерта – Trend.az, Day.az, Milli.az.

(Автор: Джани Бабаева)