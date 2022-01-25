В Сумгайыте решили женить бедного принца на дочери императора (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Сумгайытском государственном драматическом театре прошел просмотр восстановленного детского спектакля "Звезда принца", поставленного по сказке датского писателя Ханса Кристиана Андерсена "Свинопас", сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Директор театра, заслуженный артист Мубариз Гамидов и главный режиссер, народный артист Фирудин Магеррамов отметили важность реализации проектов для детей, привлечения в театральную сферу талантливой молодежи, а также представили творческому коллективу ряд предложений по усовершенствованию спектакля.

По сюжету сказки, бедный принц хочет жениться на дочери императора и посылает ей два подарка: соловья и розу, но принцесса отвергает скромные подарки, так как они настоящие, а не искусственные. Тогда принц переодевается и устраивается работать свинопасом у императора. Как-то раз он создаёт волшебный горшочек...

Режиссер спектакля – Васиф Мамедов, оформитель сцены – Низами Дадашов, постановщик танцев – Вюсал Мехралиев. В ролях – Даглар Рустамов, Ильгар Ибрагимов, Ирада Зейналова, Севда Гусейнова, Этибар Амиров, Марьям Гусейнли, Айнур Гумматова, Эльмир Мехтиев, Джейхун Магеррамов и Рамазан Ханларов.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az

(Автор: Вугар Иманов)