"Культурная перезагрузка" с Эльнарой Керимовой

БАКУ /Trend Life/ - Первыми гостями проекта Mədəni Yenilənmə ("Культурная перезагрузка") в 2022 году станет народная артистка Азербайджана, художественный руководитель и дирижер многоголосого хора радио TRT Ankara (Турция) Эльнара Керимова и ее коллектив, сообщили Trend Life в пресс-службе министерстве культуры Азербайджана.

Проект Mədəni Yenilənmə проводится Пространством Современного Искусства YARAT совместно с министерством культуры Азербайджана.

В его рамках 15 февраля на сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева будет отмечаться 30-летний юбилей сценической деятельности Эльнары Керимовой. На вечере выступит многоголосый хор под управлением народной артистки Азербайджана.

Также запланирована запись произведения великого азербайджанского композитора Гара Гараева Zəfər marşı ("Марш Победы") в исполнении многоголосого хора радио TRT Ankara, Азербайджанской государственной хоровой капеллы и Государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли под управлением народного артиста Азербайджана, дирижера Рауфа Абдуллаева.

17 февраля в Пространстве Современного Искусства YARAT Эльнара Керимова проведет мастер-класс для артистов различных хоровых коллективов.

Отметим, что Эльнара Керимова окончила Государственную консерваторию (ныне – Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли). В 26 лет была назначена художественным руководителем Государственной хоровой капеллы. В 1992 году стала художественным руководителем многоголосого хора TRT Ankara в Турции.

Она выступила более с чем 300 концертами на фестивалях и других мероприятиях в различных городах Турции. Занималась также и педагогической деятельностью. В 1999 году начала работать с камерным хором Orfeon.

В 2009 году работала над хоровыми сценами оперы Узеира Гаджибейли "Кероглу" в рамках международного проекта ТЮРКСОЙ.

Основная цель проекта Mədəni Yenilənmə - ознакомить азербайджанскую публику с деятельностью наших талантливых соотечественников, проживающих за рубежом, которые добились профессиональных успехов в музыке, театре, кино, литературе и науке. Проект реализуется с октября 2021 года.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)