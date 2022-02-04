Феерия веселья, захватывающий бал-маскарад, венский вальс и любовные приключения в Баку

БАКУ /Trend Life/ - Во Дворце Гейдара Алиева 23 апреля состоится показ спектакля "Летучая мышь" по произведению австрийского композитора Иоганна Штрауса с участием звезд Петербургской оперетты, организованный 33 Event, сообщает Trend Life. Начало в 19.00.

Сюжет оперетты основан на реальной истории, произошедшей в Париже: чтобы проучить своего гуляку-мужа жена отправляется вслед за ним на бал-маскарад, переодевшись в костюм "летучей мыши", ничего не подозревающий муж влюбляется в свою же жену. Дальше разворачивается феерия веселья, захватывающий бал-маскарад в доме князя Орловского, закруживший гостей в вихре венского вальса, в водовороте искрометных розыгрышей и безобидного приятного флирта, легких любовных приключений. Секрет популярности этой оперетты во всем мире в музыке Штрауса, погружающей слушателя в атмосферу вечно праздничной Вены, с вальсами и польками и в уморительно смешной истории. Выкарабкиваясь из ситуации, герои так неумело врут, что зрительный зал каждый раз взрывается смехом и аплодисментами, а задорные и зрелищные номера в исполнении артистов и вовсе не оставят равнодушными ни одного зрителя.

Роли исполнят лауреаты международных конкурсов, заслуженные артисты России - солисты Михайловского театра, Театра музыкальной комедии, Академии молодых оперных певцов Мариинского театра, Театра Петербургский ангажемент, Музыкального театра "Зазеркалье", Театра Ленсовета.

Билеты можно приобрести онлайн https://iticket.az/ru/events/concerts/letuchaya-mysh и во всех кассах Баку.

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(Автор: Вугар Иманов)