В Нахчыване прошли юбилейные вечера в честь видного композитора Тофига Бакиханова (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Нахчыванской Автономной Республике (НАР) прошли мероприятия, посвященные 90-летию видного композитора, кавалера орденов "Шохрат" и "Шараф", заслуженного деятеля искусств НАР, профессора Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, члена Союза композиторов Азербайджана, народного артиста Тофига Бакиханова, сообщает Trend Life.

Юбилейные вечера прошли в Союзе композиторов НАР, Нахчыванском государственном университете и Нахчыванском государственном музыкальном театре. На мероприятиях было рассказано о творческом пути Тофига Бакиханова и его вкладе в музыкальное искусство Азербайджана, представлены видеоматериалы, исполнены музыкальные композиции.

Тофиг Бакиханов родился 8 декабря 1930 года в Баку. Представитель потомственных музыкантов. Его отец - известный исполнитель на таре, народный артист Ахмед Бакиханов - был большим другом великого Узеира Гаджибейли. В детстве Тофига Бакиханова слушал сам Узеир Гаджибейли и предсказал ему блестящее будущее. Этот момент запечатлен в полотне художника Гусейна Гаджиева. С 12 лет выступал в качестве скрипача-солиста в концертах на радио, в филармонии, консерватории. Выпускник Азербайджанской государственной консерватории ( ныне Бакинская музыкальная академия) по классам скрипки и композиции, где ему преподавали Александр Амитон и выдающийся Гара Гараев. Работал в Азербайджанской государственной филармонии имени Муслима Магомаева преподавателем и заведующим струнным отделением Бакинского музыкального училища имени Асафа Зейналлы, возглавлял отдел редакции искусства и нотно-музыкальной литературы издательства "Азернешр", был старшим преподавателем кафедры камерного ансамбля и деканом исполнительского факультета Азербайджанской государственной консерватории.

Тофиг Бакиханов - автор 8 симфоний, 5 симфонических мугамов, 6 симфонических поэм, 25 концертов для разных инструментов, 26 сонат, трех одноактных балетов "Каспийская баллада", "Добро и Зло", "Восточная поэма", трех оперетт (в соавторстве с композитором Нариманом Мамедовым), более 100 песен. Выступал с авторскими концертами в России, Франции, Грузии, Иране. Турции и других странах.

(Автор: Вугар Иманов)