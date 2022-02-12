В Москве издана книга Джавида Алакбарли "Чай Высоцкого" - повесть в честь 200-летия Гаджи Зейналабдина Тагиева (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В московском издательстве "Художественная литература" вышла книга азербайджанского писателя Джавида Алакбарли "Чай Высоцкого", сообщили Trend Life в пресс-службе автора.

Книга весьма необычна, и ее название никак не связано с личностью барда Владимира Высоцкого. Оно взято из уже давно забытой частушки: "Чай - Высоцкого, сахар - Бродского, Россия – Троцкого". Смысл частушки был прост. Купец Высоцкий создал в царской России чайную империю, а сахарозаводчик Бродский ввел в употребление сахар-рафинад, заменивший огромные головки сахара, от которых так тяжело было отколоть нужный вам кусочек сахара. А про то, как и почему Россия осталась в конце концов без Троцкого, и так все хорошо знают…

В книгу вошли несколько повестей. В их числе - почти фантастическая история похорон поэта Вахида и церемония открытия памятника "Освобожденная азербайджанка". Также в книге повествуется о творчестве Саттара Бахлулзаде и выступлении Джафара Джаббарлы на первом Съезде советских писателей, встречах Анны Ахматовой и Исайи Берлина. Судьбы двух нобелевских лауреатов – Льва Ландау и Иосифа Бродского здесь также изложены в весьма необычном ракурсе. Но особое место в этой книге занимает повесть, посвященная 200-летию со дня рождения известного нефтепромышленника и мецената Гаджи Зейналабдина Тагиева.

В повести "Сын башмачника" автор, серьезно изучив архивные материалы, абсолютно по-новому освещает личность этого великого человека. Здесь описывается и история его великой любви, ставшая почти легендой еще при жизни, и множество хитрых сплетений вокруг феномена бакинской нефти. Произведение также становится своеобразным исследованием, посвященным истории бакинской нефти. Особо отмечены события, когда Тагиев, в отличие от тех, кто просто выводил из Баку доходы от продажи нефти, вкладывал их в развитие различных отраслей промышленности, образования и сельского хозяйства.

Эта повесть еще раз доказывает, что история первого нефтяного бума хранит немало тайн, которые нам предстоит раскрыть. Ведь до сих пор не изучено множество документов, освещающих события на стыке XIX и XX веков.

Любовь Тагиева к мугаму, о которой вскользь упоминалось в знаменитом романе Курбана Саида "Али и Нино", раскрыта в этой повести весьма оригинальным способом. Она представлена как один из важных аспектов той суфийской мудрости, которой был пронизан этот неординарный человек. Повесть написана прекрасным русским языком, и радует то, что поэт Влад Маленко написал к ней весьма значимое предисловие. В нем он утверждает, что этот писатель, благодаря лекарственному составу его слов, помогает ему становиться все моложе. Именно Маленко и представлял предыдущую книгу Джавида Алакбарли во время награждения ее премией Сергея Есенина "Русь моя" в номинации "Зарубежная книга".

Джавид Алакбарли родился 11 января 1990 года в городе Баку (Азербайджан). Окончил гимназию в Германии. Является выпускником медицинского факультета Стамбульского университета. Был стипендиатом Кардиоваскулярного центра Гарвардского университета (США). Окончил резидентуру по медицине Корнуэльского университета (Нью-Йорк, США). В настоящее время является исследователем Техасского института сердца (Хьюстон, США). Проводит исследования в области кардиологии, публикуется в научных журналах. Владеет азербайджанским, английским, немецким, русским и турецким языками. Литературную деятельность начал с публикаций в различных периодических изданиях. Является составителем и автором текстов книг-альбомов художницы Марьям Алакбарли («Мой прекрасный мир», Prelud pour le printemps, «Времена года», Renklerin dansi и других). За книгу рассказов «Дамский коктейль» был удостоен премии имени Сергея Есенина «Русь моя» за 2021 год в специальной номинации «Зарубежная книга года».

(Автор: Вугар Иманов)