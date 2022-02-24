В Баку прошел вечер "По следам на снегу: координаты - 39°54'47" с.ш., 46°47'25" в.д." (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - B Международном центре мугама прошел концерт оркестра камерного оркестра Cadenza под названием "По следам на снегу: координаты - 39°54'47" северной широты, 46°47'25" восточной долготы", приуроченный приуроченный к 30-летию Ходжалинского геноцида, сообщает Trend Life.

В литературно-художественном вечере прозвучали композиции классиков Гара Гараева, Узеира Гаджибейли, Агшина Ализаде, Аяза Гамбрали, а также Таира Ибишова и Рахили Гасановой. В исполнениии Джавида Баба были продекламированы стихи Рамиза Ровшана и Гасыма Гасымзаде.

Художественный руководитель оркестра - композитор Туркар Гасымзад, концертмейстер - Самир Асадов, чтец Джавид Баба, видеорежиссер - Эльнур Мехтиев.

Музыковед Шафагат Мамедова рассказала о концепции проекта, в которой подборка произведений словно под музыку рисует портрет той трагической ночи, когда произошла Ходжалинская трагедия. Выступления артистов и музыкантов сопровождались видеокадрами Ходжалинской трагедии.

Было отмечено, что Ходжалинский геноцид - одно из наиболее тяжких военных преступлений против человечности, совершенных армянскими военными против мирного азербайджанского населения, стоит в одном ряду с такими ужасающими трагедиями прошлого века, как Хатынь, Хиросима, Нагасаки и Сонгми. В результате необоснованных территориальных притязаний и агрессивной политики Армении около 20 процентов международно признанной территории Азербайджана на протяжении почти 30 лет находилось под оккупацией, была проведена политика этнической чистки, осуществлен физический и моральный террор против азербайджанского народа, более одного миллиона человек были изгнаны со своих земель в Армении и Карабахском регионе Азербайджана и стали беженцами и вынужденными переселенцами, древнее культурное наследие азербайджанского народа было разграблено и уничтожено.

Было подчеркнуто, что в результате 44-дневной Отечественной войны территориальная целостность Азербайджана была восстановлена, на освобождённых землях идет активный процесс строительства и восстановления, и Карабах вновь станет одним из самых прекрасных мест в мире.

Напомним, что 25-26 февраля 1992 года армянскими военными формированиями при поддержке расквартированного в Ханкенди 366-го мотострелкового полка в отношении населения города Ходжалы был осуществлен акт геноцида. В результате кровавой расправы над мирными жителями было убито 613 человек, 487 человек из числа мирного населения в результате полученных пулевых ранений стали инвалидами. Были убиты 106 женщин, 63 ребенка, 70 стариков. Полностью уничтожены восемь семей, 25 детей потеряли обоих родителей, 130 - одного. В ночь трагедии были взяты в заложники 1275 человек из числа мирного населения, о судьбе 150 из них до сих пор ничего не известно.

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(Автор: Вугар Иманов)