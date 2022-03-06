Выбрана песня для "Евровидения-2022" – представитель Азербайджана на конкурсе Надир Рустамли (ФОТО)

Культура 6 марта 2022 23:42 (UTC+04:00)
Выбрана песня для "Евровидения-2022" – представитель Азербайджана на конкурсе Надир Рустамли (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Выбрана песня, с которой Надир Рустамли представит Азербайджан на международном песенном конкурсе "Евровидение-2022". Об этом, как сообщает Trend Life, представитель Азербайджана на конкурсе написал на своей странице Instagram.

"Наконец могу сообщить новость, которой больше всего хотел поделиться. Песня выбрана! Мы уже записали ее в студии. В период отборочного этапа я был настолько взволнован, ведь хотел, чтобы выбор пал именно на эту композицию, так и получилось…", - написал Рустамли.

Конкурс "Евровидение-2022" пройдет в Турине (Италия), полуфиналы состоятся 10 и 12 мая, финал – 14 мая. Слоган "Евровидения-2022" - The Sound of Beauty ("Звук красоты").

Надир Рустамли выступит в первой части второго полуфинала. Делегацию Азербайджана на "Евровидении-2022" возглавит композитор и продюсер Иса Меликов.

(Автор: Джани Бабаева)

Выбрана песня для "Евровидения-2022" – представитель Азербайджана на конкурсе Надир Рустамли (ФОТО) - Gallery Image
Выбрана песня для "Евровидения-2022" – представитель Азербайджана на конкурсе Надир Рустамли (ФОТО) - Gallery Image
Выбрана песня для "Евровидения-2022" – представитель Азербайджана на конкурсе Надир Рустамли (ФОТО) - Gallery Image
Выбрана песня для "Евровидения-2022" – представитель Азербайджана на конкурсе Надир Рустамли (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Выбрана песня для "Евровидения-2022" – представитель Азербайджана на конкурсе Надир Рустамли (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Выбрана песня для "Евровидения-2022" – представитель Азербайджана на конкурсе Надир Рустамли (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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