В Баку увидят Собор Парижской Богоматери

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом музыкальном театре (АГАМТ) 10 марта – в День национального театра – состоится показ спектакля режиссера Самира Гуламова "Посвящение Нотр-Дам де Пари", сообщает Trend Life.

Показы спектакля также пройдут 13 и 27 марта. Начало - в 19.00.

Спектакль поставлен по мотивам романа французского писателя Виктора Гюго "Собор Парижской Богоматери", вышедшего в свет в марте 1831 года. Это первый исторический роман на французском языке. Одно из наиболее известных произведений Гюго было переведено на множество языков, неоднократно экранизировано, по нему поставлены оперы и балет, спектакли и мюзикл. Успех книги привлёк внимание публики к Собору Парижской Богоматери, который в то время собирались снести либо перестроить, и позволил сохранить его в неприкосновенности. Романтические описания средневековой архитектуры, которыми изобилует книга, способствовали популяризации движения за сохранение и реставрацию готических памятников.

"Посвящение Нотр-Дам де Пари" представлен в репертуаре АГАМТ с ноября 2019 года и вызывает большой интерес театралов. Творческий коллектив театра посвятил спектакль трагическому событию - 15 апреля 2019 года в результате сильного пожара пострадал один из символов французской столицы и мировой архитектуры - Собор Парижской Богоматери. Автор идеи проекта и художественный руководитель – директор театра, заслуженный деятель искусств Алигисмет Лалаев.

В постановке звучат произведения мировых классиков Риккардо Коччанте, Рихарда Штрауса, Томазо Альбинони, Жоржа Бизе и Сэмюэля Барбера.

Дирижер-постановщик и автор оркестровки – заслуженный деятель искусств Фахраддин Атаев, балетмейстеры-постановщики – заслуженные артисты Закир и Елена Агаевы, хормейстер – заслуженный артист Вагиф Мастанов, художник-постановщик – Вюсал Рахим, автор текстов к музыкальным сочинениям – секретарь Союза композиторов Азербайджана, поэт Ильгар Фахми, дирижер – Самед Сулейманлы, концертмейстер – президентский стипендиат Камиль Гасанов, ассистенты режиссера Севиндж Мамедова и Амрах Дадашев.

В ролях - народный артист Пярвиз Мамедрзаев, заслуженный артист Надир Хасыев, лауреат международных конкурсов Айдан Гасанова, актеры Мехрибан Залыева, Амрах Дадашев, Ниджат Али, Ибрагим Ализаде, Эмин Зейналлы, Гусейн Алили, Самедзаде Хасыев, Шабан Джафаров, Тельназ Гусейнова, Мурад Алиев, Фарид Рзаев, Заур Алиев, Али Керимов и другие артисты балетной труппы и хора театра.

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(Автор: Вугар Иманов)