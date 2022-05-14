В QGallery открылась персональная выставка работ посла Австрии в Азербайджане Александра Байерля "Вслед за солнцем" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Искусство дипломатии всегда вызывает интерес своей масштабностью и значением, особыми качествами, присущими дипломатам, их положением в обществе и государстве. Опыт поколений дипломатов свидетельствует, что дипломатия - это искусство, при помощи которого можно добиваться большего, чем если не владеть им. При этом успешный дипломат - не просто человек, сосредоточенный на своей профессии, а это, как правило, разносторонняя и образованная личность, часто наделенная незаурядным талантом, каким и является Александр Байерль.

В старинной части Баку – Ичери шехер, в художественной галерее QGallery (Qiz Qalası, Девичья башня) состоялось открытие персональной выставки работ посла Австрии в Азербайджане Александра Байерля "Вслед за солнцем", сообщает Trend Life.

Выставка будет представляться до 22 мая при поддержке QGallery, Landmark Hotel и посольства Австрии в Азербайджане.

Среди гостей мероприятия были председатель правления Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" Шахин Сеидзаде, посол ЕС в Азербайджане Петер Михалко, общественные деятели, главы дипломатических миссий, деятели культуры, представители творческой интеллигенции и молодежи.

На открытии председатель правления ОАО "Азерхалча" Эмин Мамедов отметил, что экспозиция является очередным мостом культуры между Азербайджаном и Австрией.

"Экспозиция раскрывает богатый творческий потенциал Александра Байерля, показывает его стремление запечатлеть увиденное и прочувствованное, отразить на художественных полотнах пейзажи, исторические личности и другие жанры яркими красками человеческой души", - отметил Эмин Мамедов.

Жизнь дипломата, еще с детства наполненная страстью к рисованию, в дальнейшем продолжилась совсем в другом направлении, однако любовь к искусству сохранялась на протяжении всей его профессиональной деятельности. Создавая картины, он порой вдохновлялся этапами жизни в Англии, Шотландии, Италии, Бельгии, Косово, Сербии, Украине, России и Беларуси, а иногда эти картины воплощали в себе мотивы родины и связанные с ней воспоминания. Картины Александра Байерля выставлялись во многих странах и последняя экспозиция была проведена в Киеве.

Куратор экспозиции, заслуженный художник Сабина Шихлинская отметила, что название выставки "Вслед за солнцем" отражает глубокую тоску и стремление автора работ на юг, в теплые, вдохновляющие места.

"Долгие годы жизни в таких местах, где суровые зимы, в частности в Минске, несомненно, еще больше усилили эти чувства и желание отобразить более солнечный, теплый, богатый мир с разноцветной флорой", - отметила Сабина Шихлинская.

Кстати, в Минске Александр Байерль познакомился со своей будущей супругой Натальей, которая стала его настоящей музой.

"Через картины Александра я вижу его отношение к жизни и происходящим событиям, его душу, стремления и мечты", - сказала Наталья Байерль.

"Культура является визиткой карточкой каждой страны, а искусство всегда несет мир и доброту, сближает нас, дает возможность больше узнать о традициях и обычаях народов", – отметил Александр Байерль, выразив признательность гостям за добрые слова и пожелания дальнейших успехов на дипломатическом поприще и в искусстве.

Посол Австрии Александр Байерль с 2018 года работает в Баку и следующую свою выставку он посвятит достопримечательностям и живописным местам Азербайджана, которыми был очарован во время своих поездок.

Фото – Вугар Иманов.