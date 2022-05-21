В Баку открылась выставка-ярмарка ATMA-YARAT-SAT (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На территории историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" представлен социальный проект ATMA-YARAT-SAT, сообщает Trend Life.

Социальный проект, организованный ОАО "Тамиз Шахар" при поддержке Агентства социальных услуг, министерства экологии и природных ресурсов, ОАО "Азерхалча", Федерации творческих индустрий Азербайджана и Общественного объединения "Сеть журналистов Азербайджана", направлен на помощь людям с ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в общество.

В рамках проекта проходит выставка-продажа различных изделий ручной работы, образцов искусства, изготовленных из твердых бытовых отходов.

Посетители выставки узнали, что из бытовых отходов не только можно производить путем вторичной переработки новые продукты и получать электрическую энергию в результате процесса их сжигания, но и создавать прекрасные произведения искусства.

На мероприятии председатель правления ОАО "Тамиз Шахар" Этибар Аббасов подчеркнул, что проект направлен на обеспечение занятости людей с ограниченными возможностями здоровья, улучшение их социального положения, а также повышение внимания граждан к экологии, изменение отношения в обществе к бытовым отходам.

Заместитель председателя правления Агентства социальных услуг Фаиг Агаев отметил, что нынешняя выставка - это второе подобное мероприятие в рамках социального проекта ATMA-YARAT-SAT.

Он добавил, что на выставке-ярмарке свои работы представляют выпускники Центра профессионально-трудовой реабилитации Агентства социальных услуг, ветераны 44-дневной Отечественной войны.

"Очень большое значение имеют подобные мероприятия в процессе интеграции в общество людей с ограниченными возможностями здоровья. В будущем мы планируем проводить их не только в столице, но и регионах Азербайджана", - сказал Агаев.

Председатель Федерации творческих индустрий Азербайджана Васиф Эйваззаде подчеркнул, что выставка проводится 21 мая - во Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития.

По его словам, участники проекта, проявив свои творческие способности и навыки, получают возможность представить широкой общественности свои работы.

Директор по производству ОАО "Азерхалча" Алисафа Нуриев заявил, что социальный проект ATMA-YARAT-SAT – прекрасная инициатива, которая позволяет проявить творческие способности людям с ограниченными возможностями здоровья.

Нуриев добавил, что среди экспонируемых работ представлены ковровые изделия, созданные ветеранами 44-дневной Отечественной войны.