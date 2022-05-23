Живущая в сердцах... - посвящение Хуршидбану Натаван (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Центре Гейдара Алиева Ясамальского района при организации Главного управления культуры города Баку состоялось мероприятие "Könüllərdə yaşayan Natəvan" (Натаван, живущая в сердцах), посвященное 190-летию известной азербайджанской поэтессы, дочери последнего карабахского хана Мехтигулу-хана - Хуршидбану Натаван, сообщили Trend Life в Управлении.

Среди гостей мероприятия были депутат Милли Меджлиса (парламент) Айдын Гусейнов, начальник Главного управления культуры города Баку Ибрагим Алиев, поэтесса, публицист Назакят Мамедли, писатель, публицист Периханым Микаилова, секретарь Совета молодежи при Союзе писателей Азербайджана, публицист Шахане Мушфиг и другие.

Директор Централизованной библиотечной системы Ясамальского района Латифа Мамедова рассказала о жизни и творчестве Хуршидбану Натаван. Было отмечено, что Хуршидбану Натаван вошла в историю азербайджанской культуры как лирическая поэтесса и художник. Она воспитывалась в высокой поэтической традиции таких великих поэтов, как Низами, Физули и Навои.

Было подчеркнуто, что Натаван является одним из мастеров слова, занимающих значимое место в истории азербайджанской литературы.

Вниманию участников вечера был представлен видеоролик, посвященный поэтессе.

В художественной части мероприятия в исполнении студентки Азербайджанской национальной консерватории Сямы Гамзаевой прозвучал романс "Гаранфиль" на стихи Хуршидбану Натаван и народная песня "Evləri var xana-xana".