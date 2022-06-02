YARAT проведет грандиозный День музея – представлена насыщенная и яркая программа

БАКУ /Trend Life/ - Пространство современного искусства YARAT отметит День музея грандиозной, интересной и насыщенной программой, которая будет представлена 4 июня, сообщает Trend Life.

"Мы предлагаем вам провести целый день вместе с талантливыми художниками, музыкантами, артистами, известными телеведущими и с экспертами в области науки которые станут участниками нашего нового проекта. Пространство современного искусства YARAT подготовил для вас очень обширную программу, которая будет включать в себя мастер-классы, лекции, спектакли, уроки йоги и медитации, а также большой концерт под открытым небом", - говорится в сообщении.

На весь день и до самой полуночи здания Центра YARAT, Музея живописи Азербайджана XX-XXI веков и прилегающая к ним территория бульвара станут площадкой для множества ярких и творческих людей.

Программа Дня музея

Центр YARAT:

Арт – Медитация с Конуль Керимовой (рядом с Центром YARAT)

Возраст: 20+

Время: 09:00 – 11:00

Требуется предварительная регистрация через Drive линк

Мастер-класс: Театр Теней с Лейлой Габуловой (II этаж)

Возраст: 10-16 лет

Время: 11:00 – 13:00

14:00 – 16:00

Требуется предварительная регистрация через Drive линк

Мастер-класс: Пазл-Персонаж (рядом с Центром YARAT)

Время: 11:00 – 16:00

Регистрация не требуется.

Вход свободный.

Мастер-класс: Поймай Позу (рядом с Центром YARAT)

Время: 11:00 – 16:00

Регистрация не требуется.

Вход свободный.

Мастер-класс: Граффити и фосфорное искусство с Азером Мамедли (рядом с Центром YARAT)

Время:

Искусство граффити: 11:30 - 13:00

Фосфорное искусство: 20:00 - 21:00

Регистрация не требуется.

Вход свободный.

Мастер-класс: Икебана (I этаж)

Возраст: 16+

Время: 12:00 - 13:30

15:00 - 16:30

Требуется предварительная регистрация через Drive линк

Мастер-класс: Искусство Шоколада (II этаж, Мультифункциональная комната)

Возраст: 16+

Время: 12:30 – 14:00

Требуется предварительная регистрация через Drive линк

Сказительство: Искусство и Художники (I этаж, Библиотека YARAT)

Возраст: 6+

Время: 13:00 - 13:30

13:45 - 14:15

Требуется предварительная регистрация через Drive линк

Мастер-класс: Зумба под руководством Наргиз Османовой (рядом с Центром YARAT)

Возраст: 10+

Время: 14:00 - 14:30

17:00 - 17:30

Требуется предварительная регистрация через Drive линк

Панельная дискуссия: Фотография как визуальное искусство (II этаж, Мультифункциональная комната)

Время: 15:00 - 16:30

Регистрация не требуется.

Вход свободный.

Перформанс: «Тет-а-тет Оркестр: Хрупкие сказки» (II этаж, выставочный зал)

Время: 17:00 - 18:00

Регистрация не требуется.

Вход свободный.

Театральный перформанс: «Ночь в музее» (II этаж, Мультифункциональная комната)

Время: 17:00 - 18:00

Регистрация не требуется.

Вход свободный.

Беседа с Наргиз Джалиловой и Джейхуном Али.

Тема: «Ярким идеям нужны яркие спикеры»

Время: 19:00 - 20:30

Регистрация не требуется.

Вход свободный.

Концерт под открытым небом (рядом с Центром YARAT)

Время: 20:30 – 00:00

Регистрация не требуется.

Вход свободный.

Музей живописи:

Мастер-класс: Керамика с Раминой Бочаровой (II этаж)

Возраст: 16+

Время: 12:00 - 14:00

15:00 - 17:00

Требуется предварительная регистрация через Drive линк

Мастер-класс: Рельефная Скульптура с Мушфигом Гейдаровым (II этаж)

Возраст: 16+

Время: 12:00 - 14:00

15:00 - 17:00

Требуется предварительная регистрация через Drive линк

Семейная Йога с Гюльтекин Азимовой (I этаж)

Возраст: 6+

Время: 14:00 - 15:00

Требуется предварительная регистрация через Drive линк

Лекция Тельмана Ибрагимова (II этаж)

Тема: «Скульптурное искусство в Кавказской Албании»

Время: 17:30 – 18:00

Регистрация не требуется.

Вход свободный.

Музыкальный перформанс: Поэзия вместе с DJ (II этаж)

Время: 20:00 - 20:30

Регистрация не требуется.

Вход свободный.