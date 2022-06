Азербайджанские фильмы удостоены призов фестивалей в Индии и Нидерландах (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Художественно-документальный фильм "Созидатели" (Yaradanlar, Creators) и киносценарий "Ковер" (Xali) полнометражного художественного фильма азербайджанского режиссера Шамиля Алиева получил несколько призов международных кинофестивалей в Индии и Нидерландах за май-июнь месяцы, сообщил Trend Life автор картин. Результаты конкурса были объявлены в режиме онлайн.

"Созидатели"

Hodu International Film Festival -2022 (India, Pondicherry): Award Winner – Best Documentary Film

Synsapalum International Film Festival – 2022 (Amsterdam, Netherlands): Award Winner – Best Documentary Film

Tagor International Film Festival 2022 (India, West Bengal): Award Winner – Best Documentary Film

Фильм "Созидатели" повествует о жизни и творчестве великих азербайджанских архитекторов Микаила Гусейнова и Садыга Дадашева, о том, как на их творчестве и культурном наследии Азербайджана в ХХ веке сказалась коммунистическая идеология. В ходе репрессий 1937 года было уничтожено подавляющее большинство представителей интеллигенции, в том числе из родственников Микаила Гусейнова и Садыга Дадашева. Им пришлось жить часть своей жизни в страхе и моральных страданиях.

Фильм снят по заказу министерства культуры Азербайджана на киностудии "Салнаме" в 2020 году. Автор идеи - председатель правления Союза архитекторов Азербайджана, член Международного союза архитекторов, заслуженный архитектор Эльбай Гасымзаде, автор сценария - народный писатель Натиг Расулзаде, оператор -постановщик - Руфат Сулейманов, художник - Лала Гусейнзаде, композитор - Азер Аскеров, продюсер - Назим Гусейнов.

"Ковер"

Hodu International Film Festival -2022 (India, Pondicherry): Award Winner – Best Script/ Screenplay

Tagor International Film Festival 2022 (India, West Bengal): Award Winner – Best Script/ Screenplay

Фильм "Ковер" повествует о дефиците человеческого общения в современном обществе, в котором, как ни прискорбно, происходит деградация простейших человеческих ценностей.

Log- line: Ковер - материально-символическая память одухотворенной Любви. Ни ковер, ни Любовь не терпят измены.

Plot-line: У слепого и глухого художника - ковродела Самеда умерла жена. Чтобы спасти художника от голодной смерти, жители деревни подменяют его скончавшуюся жену другой женщиной, которая впоследствии становится его настоящей любимой. Но и она вскоре умирает. Что спасет художника?