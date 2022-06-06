Итальянское рандеву азербайджанской семейной четы (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский композитор и пианистка Кямаля Ализаде провела творческие встречи в Италии, выступив с концертом в Риме и встретившись с мэром города Корбетта, сообщает Trend Life.

Италию можно назвать второй родиной Кямали Ализаде. Ее супруг Стефано Мускаритоло (композитор, гитарист и музыковед) является итальянцем. Кямаля Ализаде - выпускница Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли (класс Арифа Меликова), с 2006 года училась в городе Модена (Италия) в Istituto Superiore di Studi Musicali, была преподавателем музыки в Oxbridge Academy. Является лауреатом международных конкурсов, автором симфонической и камерной музыки. Выступая с сольными концертами за рубежом, пропагандировала национальную музыку. Ее произведения исполнялись в Италии, Нидерландах, Новой Зеландии, США, Китае, Японии, Греции, Испании, Португалии, Израиле и других странах. Вместе с супругом она в качестве художественного руководителя и координатора реализовала многочисленные проекты в Азербайджане и других странах.

В рамках нынешнего визита в Италию прошел концерт Кямали Ализаде в Риме, организованный посольством Азербайджана в честь 30-летия установления дипломатических отношений между странами. В вечере приняли участие общественные деятели, представители культуры и науки, дипломатических миссий и азербайджанской диаспоры. На вечере были исполнены произведения азербайджанских и итальянских классиков, азербайджанские народные песни, авторские произведения "От Каспия до Средиземноморья" и "Венеция", посвященные дружбе Азербайджана и Италии. Особое место заняли авторские композиции, посвященные Шуше.

"Я родом из города Шуша и тема этого дорогого сердцам и душам миллионов азербайджанцев города занимает особое место в моем творчестве. Несколько произведений посвящено именно Шуше, которая после почти 30-летней оккупации свободна, где жизнь возрождается и процветает, проводится множество значимых мероприятий и фестивалей", - сказала Trend Life Кямаля Ализаде.

В концертной программе также принял участие ее супруг Стефано Мускаритоло, который в честь Азербайджана представил авторскую композицию "Раст" и исполнил в дуэте с Кямалей Ализаде ряд произведений на гитаре.

Далее при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой прошла встреча с мэром города Корбетта (провинция Милан области Ломбардия) Марко Балларини.

"Мэр города Корбетта является давним другом Азербайджана, и на протяжении 44-дневной Отечественной войны активно поддерживал нашу страну. В январе 2020 года Марко Балларини познакомил нас с солистом Ла Скала Андреа Семераро, с которым я начала сотрудничество, написав для него произведение Speranza. Андреа Семераро также возглавляет детский хор Корбетты Piccoli Сantori di Corbetta, для которого я написала произведение Cantico per Corbetta. В нынешний визит мэр города Корбетта организовал для нас пресс-конференцию, где мы рассказали о Шуше, истории и культуре Карабаха, поделились планами по дальнейшему укреплению культурных связей между нашими странами", - добавила Кямаля Ализаде.

Встреча в городе Корбетта также стала творческой, стороны обсудили реализацию совместных проектов. Итальянской стороне были преподнесены сувениры из Азербайджана.