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Как Магеррам Гусейнов оказался в Виндзоре в эпоху правления Генриха IV (ФОТО)

Культура Материалы 14 июня 2022 18:01
Как Магеррам Гусейнов оказался в Виндзоре в эпоху правления Генриха IV (ФОТО)

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - В Зале Рахманинова Мариинского театра в Санкт-Петербурге представлена камерная версия оперы Джузеппе Верди "Фальстаф" с участием азербайджанского вокалиста, приглашенного солиста театра, лауреата международных конкурсов Магеррама Гусейнова, сообщает Trend Life.

В постановке Магеррам Гусейнов исполнил партию Фальстафа. Он покорил зрительскую аудиторию своими вокальными данными, энергетикой и актерской игрой.

Действие оперы происходит в Виндзоре в эпоху правления Генриха IV. Опера исполняется на итальянском языке.

"Фальстаф" - последняя, двадцать шестая опера Джузеппе Верди. "Фальстаф" – это большой музыкально-театральный коктейль, в нем есть ингредиенты итальянской музыкальной комедии ситуаций (опера-буффа), французской комической оперы и немецкой волшебной сказки.

Как Магеррам Гусейнов оказался в Виндзоре в эпоху правления Генриха IV (ФОТО)
Как Магеррам Гусейнов оказался в Виндзоре в эпоху правления Генриха IV (ФОТО)
Как Магеррам Гусейнов оказался в Виндзоре в эпоху правления Генриха IV (ФОТО)
Как Магеррам Гусейнов оказался в Виндзоре в эпоху правления Генриха IV (ФОТО)
Как Магеррам Гусейнов оказался в Виндзоре в эпоху правления Генриха IV (ФОТО)
Как Магеррам Гусейнов оказался в Виндзоре в эпоху правления Генриха IV (ФОТО)
Как Магеррам Гусейнов оказался в Виндзоре в эпоху правления Генриха IV (ФОТО)
Как Магеррам Гусейнов оказался в Виндзоре в эпоху правления Генриха IV (ФОТО)
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