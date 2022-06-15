Музыкальный триумф Рамиза Гулиева в Канаде (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках престижного XXI Международного фестиваля музыки Global Soundscapes, прошедшего в Ванкувере (Канада), состоялись концерты выдающегося исполнителя на таре, народного артиста Азербайджана, лауреата Государственной премии, кавалера орденов "Шохрат" и "Шараф", профессора Рамиза Гулиева с Международным оркестром мира (Vancouver Inter-Cultural Orchestra) и известными канадскими музыкантами. Об этом сообщил Trend Life заслуженный артист Азербайджана, дирижер Эйюб Гулиев.

Концерты прошли в известном историческом театре Clutch и были приурочены к 75-летнему юбилею известного исполнителя на таре.

На первом концерте Рамиз Гулиев в сопровождении Международного оркестра мира под управлением главного дирижера и музыкального руководителя Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, заслуженного артиста Эйюба Гулиева представил мировую премьеру Концерта для тара с оркестром, автором которого является известный композитор Фаршид Самандари. Этот концерт посвящен его первому исполнителю - Рамизу Гулиеву.

Одной из важных особенностей данного музыкального произведения стало удивительное сочетание и слияние азербайджанского тара с другими ведущими музыкальными инструментами мира - в оркестре были представлены сантур, гуженг, мандолина, аху, кяманча, кей суона, а также все основные западные музыкальные инструменты – начиная со скрипки и завершая европейскими духовыми и ударными инструментами.

Перед исполнением нового произведения художественный руководитель фестиваля, известный канадский композитор Марк Арманини рассказал о творчестве Рамиза Гулиева и поздравил его с юбилеем.

Музыкальное прочтение нового произведения Фаршида Самандари азербайджанскими музыкантами и Международным оркестром мира стало откровением этого вечера и было восторженно принято канадской публикой. Учитывая огромный интерес зрителей, музыканты вновь исполнили Концерт для тара Самандари. После концерта учредитель фестиваля Моше Денбург, вице-президент и члены правления фестиваля Наоми Айрен и Фред Суфи лично поздравили азербайджанских музыкантов и пригласили их на следующий фестиваль в 2023 году.

Также в рамках закрытия фестиваля прошел сольный концерт Рамиза Гулиева с известным канадским джазовым пианистом Майклом Креббером и исполнителем на ударных инструментах Бижаном Рахмани. В рамках сольной программы была заявлена исключительно азербайджанская традиционная музыка - азербайджанские мугамы и произведения азербайджанских композиторов XX и ХХI веков. В исполнении Рамиза Гулиева и канадских музыкантов были представлены произведения Тофига Гулиева, Гамбара Гусейнли, Джахангира Джахангирова, Васифа Адигезалова, Адиля Герая Мамедбейли, Сардара Фараджева.

Отметим, что все билеты на сольный концерт азербайджанского музыканта были раскуплены за неделю до концерта. По завершении программы канадская публика стоя аплодировала всем участникам этого музыкального праздника.