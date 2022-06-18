Мой рай - Карабах – в Баку пройдет конкурс, посвященный Хуршидбану Натаван

БАКУ /Trend Life/ - В Союзе театральных деятелей Азербайджана 20 июня пройдет конкурс чтецов "CƏNNƏTİM QARABAĞ" (Мой рай - Карабах), посвященный 190-летию со дня рождения известной азербайджанской поэтессы, дочери последнего карабахского хана Мехтигулу-хана - Хуршидбану Натаван, сообщили Trend Life в Союзе.

Организаторы конкурса – министерство культуры и Союз театральных деятелей Азербайджана.

Хуршидбану Натаван - родилась в 1832 году в городе Шуша. Свой творческий путь начала в 1850-х годах.

Основные мотивы поэзии Хуршидбану Натаван - любовь к жизни, мечты о счастье, горе матери, потерявшей любимого сына. Помимо поэзии, она также занималась живописью.

Хуршидбану Натаван скончалась в 1897 году, была похоронена в Агдаме.