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Известная азербайджанская художница написала портрет первого президента Индонезии (ФОТО)

Культура Материалы 25 июня 2022 11:03
Известная азербайджанская художница написала портрет первого президента Индонезии (ФОТО)

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - Заслуженный художник Азербайджана Асмер Нариманбекова написала портрет первого президента Индонезии Сукарно, сообщила Trend Life художница.

По ее словам, при поддержке индонезийского посольства во Франции и мэрии 6-го округа Парижа было организовано мероприятие, посвященное Дню независимости Индонезии и первому президенту этой страны Сукарно.

В его рамках была организована выставка фотографий, связанных с деятельностью первого президента Индонезии.

Заслуженный художник Азербайджана Асмер Нариманбекова передала написанный ею портрет президента Сукарно главе дипмиссии Индонезии во Франции. В дальнейшем картина будет передана дочери первого президента Индонезии.

Отметим, что Асмер Нариманбекова - дочь талантливого скульптора, заслуженного художника Азербайджана Эльмиры Гусейновой и выдающегося представителя азербайджанского искусства, лауреата Государственных премий СССР и Азербайджана, народного художника СССР и Азербайджана Тогрула Нариманбекова.

Работы Асмер Нариманбековой неоднократно выставлялись во многих странах мира. Они занимают достойное место в галереях Нью-Йорка, а также Франции, России, Турции и других стран.

Известная азербайджанская художница написала портрет первого президента Индонезии (ФОТО)
Известная азербайджанская художница написала портрет первого президента Индонезии (ФОТО)
Известная азербайджанская художница написала портрет первого президента Индонезии (ФОТО)
Известная азербайджанская художница написала портрет первого президента Индонезии (ФОТО)
Известная азербайджанская художница написала портрет первого президента Индонезии (ФОТО)
Известная азербайджанская художница написала портрет первого президента Индонезии (ФОТО)
Известная азербайджанская художница написала портрет первого президента Индонезии (ФОТО)
Известная азербайджанская художница написала портрет первого президента Индонезии (ФОТО)
Известная азербайджанская художница написала портрет первого президента Индонезии (ФОТО)
Известная азербайджанская художница написала портрет первого президента Индонезии (ФОТО)
Известная азербайджанская художница написала портрет первого президента Индонезии (ФОТО)
Известная азербайджанская художница написала портрет первого президента Индонезии (ФОТО)
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