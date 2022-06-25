Известная азербайджанская художница написала портрет первого президента Индонезии (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Заслуженный художник Азербайджана Асмер Нариманбекова написала портрет первого президента Индонезии Сукарно, сообщила Trend Life художница.

По ее словам, при поддержке индонезийского посольства во Франции и мэрии 6-го округа Парижа было организовано мероприятие, посвященное Дню независимости Индонезии и первому президенту этой страны Сукарно.

В его рамках была организована выставка фотографий, связанных с деятельностью первого президента Индонезии.

Заслуженный художник Азербайджана Асмер Нариманбекова передала написанный ею портрет президента Сукарно главе дипмиссии Индонезии во Франции. В дальнейшем картина будет передана дочери первого президента Индонезии.

Отметим, что Асмер Нариманбекова - дочь талантливого скульптора, заслуженного художника Азербайджана Эльмиры Гусейновой и выдающегося представителя азербайджанского искусства, лауреата Государственных премий СССР и Азербайджана, народного художника СССР и Азербайджана Тогрула Нариманбекова.

Работы Асмер Нариманбековой неоднократно выставлялись во многих странах мира. Они занимают достойное место в галереях Нью-Йорка, а также Франции, России, Турции и других стран.