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300 азербайджанцев "взяли" пять культурных бастионов (ФОТО)

Культура Материалы 1 июля 2022 18:55
300 азербайджанцев "взяли" пять культурных бастионов (ФОТО)

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - Завершен проект министерства культуры Азербайджана Mədəni gənclik ("Молодежная культура"), сообщили Trend Life в ведомстве. В связи с этим в Бакинском государственном университете (БГУ) состоялась встреча первого заместителя министра культуры Эльнура Алиева и ректора БГУ Эльчина Бабаева со студентами.

В своих выступлениях Эльнур Алиев и Эльчин Бабаев отметили важное значение проекта и перечислили его задачи, в том числе повышение интереса молодежи к искусству, вовлечение ее в культурные процессы, воспитание поколения, которое будет с вниманием относиться и сохранять наши культурные ценности.

Студенты рассказали о своих впечатлениях от участия в проекте и поделились своими предложениями.

В заключение мероприятия были озвучены итоги опроса среди студентов, вопросы которого касались понравившегося спектакля и артиста. Студентам, принявшим активное участие в проекте, были вручены сертификаты.

Напомним, что проект Mədəni gənclik стартовал в мае текущего года. В течение двух месяцев в проекте приняли участие 300 студентов БГУ. За этот период они посетили пять учреждений культуры – Государственный академический национальный драматический театр, Государственный академический театр оперы и балета, Государственный академический музыкальный театр, Государственный академический русский драматический театр имени Самеда Вургуна и Государственную академическую филармонию имени Муслима Магомаева, где получили возможность посмотреть театральные постановки и насладиться концертной программой.

300 азербайджанцев "взяли" пять культурных бастионов (ФОТО)
300 азербайджанцев "взяли" пять культурных бастионов (ФОТО)
300 азербайджанцев "взяли" пять культурных бастионов (ФОТО)
300 азербайджанцев "взяли" пять культурных бастионов (ФОТО)
300 азербайджанцев "взяли" пять культурных бастионов (ФОТО)
300 азербайджанцев "взяли" пять культурных бастионов (ФОТО)
300 азербайджанцев "взяли" пять культурных бастионов (ФОТО)
300 азербайджанцев "взяли" пять культурных бастионов (ФОТО)
300 азербайджанцев "взяли" пять культурных бастионов (ФОТО)
300 азербайджанцев "взяли" пять культурных бастионов (ФОТО)
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