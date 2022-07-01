300 азербайджанцев "взяли" пять культурных бастионов (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Завершен проект министерства культуры Азербайджана Mədəni gənclik ("Молодежная культура"), сообщили Trend Life в ведомстве. В связи с этим в Бакинском государственном университете (БГУ) состоялась встреча первого заместителя министра культуры Эльнура Алиева и ректора БГУ Эльчина Бабаева со студентами.

В своих выступлениях Эльнур Алиев и Эльчин Бабаев отметили важное значение проекта и перечислили его задачи, в том числе повышение интереса молодежи к искусству, вовлечение ее в культурные процессы, воспитание поколения, которое будет с вниманием относиться и сохранять наши культурные ценности.

Студенты рассказали о своих впечатлениях от участия в проекте и поделились своими предложениями.

В заключение мероприятия были озвучены итоги опроса среди студентов, вопросы которого касались понравившегося спектакля и артиста. Студентам, принявшим активное участие в проекте, были вручены сертификаты.

Напомним, что проект Mədəni gənclik стартовал в мае текущего года. В течение двух месяцев в проекте приняли участие 300 студентов БГУ. За этот период они посетили пять учреждений культуры – Государственный академический национальный драматический театр, Государственный академический театр оперы и балета, Государственный академический музыкальный театр, Государственный академический русский драматический театр имени Самеда Вургуна и Государственную академическую филармонию имени Муслима Магомаева, где получили возможность посмотреть театральные постановки и насладиться концертной программой.