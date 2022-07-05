Фирангиз Ализаде рассказала о проведении международного фестиваля "Шелковый путь" в Шеки

БАКУ /Trend Life/ - "Шелковый путь" является традиционным фестивалем Союза композиторов Азербайджана (СКА), который ежегодно с 2010 года проводится в одном из прекрасных уголков нашей страны – в Шеки. За это время в программах фестиваля приняли участие различные музыкальные коллективы и солисты из множества стран мира – от Америки до Японии и от Европы до Китая. Об этом сказала на пресс-конференции председатель СКА, народная артистка, член-корреспондент НАНА, профессор, художественный руководитель проекта Фирангиз Ализаде.

XI Международный музыкальный фестиваль "Шелковый путь" пройдет 7-9 июля в городе Шеки.

"Гости и участники фестиваля неизменно были покорены красотой природы этого региона и оригинальностью представленных программ проекта, концерты которого всегда проходят на открытом воздухе на фоне исторических памятников архитектуры и искусства. К сожалению, из-за пандемических ограничений фестиваль два года не проводился. И сейчас мы рады сообщить, что "Шелковый путь" вновь возобновляет свои мероприятия и в 11-й раз открывает свои двери для его гостей", - сказала Фирангиз Ализаде.

Принявшие участие в пресс-конференции художественный руководитель Государственного ансамбля песни и танца имени Фикрета Амирова, народный артист Агаверди Пашаев, главный режиссер Государственного академического театра оперы и балета, заслуженный деятель искусств Хафиз Гулиев, руководитель мугамного ансамбля "Симург" Эльнур Микаилов, секретари СКА, заслуженные деятели искусств Земфира Гафарова и Джалал Аббасов рассказали о программе фестиваля, отметили важность реализации проекта в деле сохранения и пропаганды национального наследия, сближения народов разных стран. В фестивале принимали участие как известные азербайджанские артисты, так и музыканты из разных стран мира.

Было отмечено, что особое место на фестивале займут патриотические произведения, посвященные славной Победе в 44-дневной Отечественной войне, а также мероприятия, посвященные 100-летию со дня рождения выдающегося композитора Фикрета Амирова.

Всем участникам пресс-конференции был представлен изданный к фестивалю буклет, содержащий сведения о предстоящих концертах и исполнителях. В заключение выступили музыковеды, заслуженный деятель искусств Хаджар Бабаева и заслуженный работник культуры Сеадет Техмиразгызы, которые, отметив значение фестиваля, выразили надежду на то, что он пройдет успешно.