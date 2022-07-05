"Суперкрылья" в Баку – увлекательные приключения и незабываемые впечатления

БАКУ /Trend Life/ - Театральный коллектив из Анкары впервые покажет в Баку музыкально-интерактивный спектакль Harika Kanatlar ("Суперкрылья"), сообщили Trend Life организаторы показа.

Спектакль состоится в концертном зале Оперной студии при Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли 30 октября и пройдет в три сеанса.

Постановка Harika Kanatlar подготовлена профессиональной театральной труппой. Спектакль порадует не только детей, но и взрослых зажигательной музыкой и танцами, интересной и поучительной историей.

По сюжету герои Джетт, Донни, Диззи и их друзья пытаются справиться с трудностями. Как они будут преодолевать все сложности и неприятности, юная аудитория узнает, посмотрев спектакль. Всех зрителей ждут незабываемые впечатления, подарки и сюрпризы.

Начало показа - в 12:00, 15:00 и 18:00. Стоимость билета составляет от 10 до 39 манатов.

Билеты можно приобрести во всех кассах города, в ТЦ Gənclik и 28 MALL, центрах ASAN Хidmət и онлайн на www.iticket.az.

Телефон для справок: (050) 332-36-30.

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