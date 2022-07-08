10-летний юбилей Союза кинематографистов Азербайджанской Республики и День кино с участием известных актеров и режиссеров (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Союзе кинематографистов Азербайджанской Республики (СКАР) прошло расширенное заседание Совета правления и членов организации, посвященное проведению 10-летнего юбилея, реализации различных проектов и вручению наград, сообщили Trend Life в пресс-службе СКАР.

Председатель СКАР, кавалер государственных орденов "Шохрат", "Шараф" и "Эмек", народная артистка Шафига Мамедова рассказала о предстоящих проектах, в числе которых 10-летие организации, проведение 2 августа традиционного Дня национального кино, вручение учрежденной Союзом Национальной кинопремии за вклад в азербайджанский кинематограф, различных наград и премий известным кинематографистам, присвоение почетных званий, Также было рассказано о реализации ряда проектов в честь Победы в 44-дневной Отечественной войне, обсуждены вопросы развития национального кинематографа.

На заседании были заслушаны доклады членов Совета правления СКАР – народных артистов Огтая Миргасымова, Вагифа Мустафаева, заслуженных деятелей искусств Аяза Салаева, Джамиля Гулиева, Мушфига Хатамова, заслуженных работников культуры Наримана Мамедова, Аяза Гулиева. В обсуждениях приняли активное участие народный художник Рафиг Насиров, заслуженный деятель искусств Рафиг Гамбаров, народный артист Абдул Махмудов, лауреат международных кинофестивалей Шамиль Алиев.

В состав СКАР были приняты новые члены, которые будут способствовать дальнейшему развитию национального кинематографа.