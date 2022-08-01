Фильмы из 29 стран вошли в конкурсную программу Международного фестиваля ANIMAFILM в Баку

БАКУ /Trend Life/ - Стали известны фильмы, вошедшие в конкурсную программу V Международного фестиваля анимации ANIMAFILM, который пройдет в Баку 7-11 сентября 2022 года при поддержке министерства культуры Азербайджана, сообщили Trend Life в пресс-службе фестиваля.

Отборочная комиссия фестиваля обнародовала список фильмов, включенных в конкурсную программу. С ним можно ознакомиться на официальном сайте фестиваля ANIMAFILM.

Все работы, вошедшие в конкурсную программу, будут рассмотрены международным и детским жюри, по итогам будут определены победители.

На фестиваль было представлено 230 фильмов из 50 стран мира. Отборочная комиссия включила в конкурсную программу 75 работ из 29 государств. Эти фильмы будут соревноваться в одной отечественной и шести международных категориях фестиваля. Кроме того, в нынешнем году состоится конкурс "Выбор зрителя", победитель которого будет определен по итогам зрительского голосования в ходе фестивальных показов.

Отметим, что V Международный фестиваль анимации ANIMAFILM посвящен теме "Изменение климата". В рамках фестиваля, помимо кинопоказов и обсуждений фильмов, посвященных данной теме, также пройдет благотворительная акция. Так, все средства от продажи билетов на показы фестивальных картин будут направлены на посадку деревьев.