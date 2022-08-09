...
  1. Главная
  2. Trend Life
  3. Культура

Юсиф Эйвазов и Анна Нетребко выступят с концертом в Израиле

Культура Материалы 9 августа 2022 10:22 (UTC +04:00)
Юсиф Эйвазов и Анна Нетребко выступят с концертом в Израиле

Читайте Trend в

Джани Бабаева
Джани Бабаева
Все материалы

БАКУ /Trend Life/ - Всемирно известные оперные певцы - народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов и народная артистка России Анна Нетребко выступят с концертом в Израиле, сообщает Trend Life со ссылкой на израильские СМИ.

Концерт состоится первого октября в зале Гехаль А-Тарбут в Тель-Авиве.

В его программе - шедевры классической музыки в исполнении большого симфонического оркестра Иерусалима под управлением маэстро Марко Боэми.
На концерте прозвучат самые известные произведения Джузеппе Верди, Джакомо Пуччини, Руджеро Леонкавалло, Петра Чайковского, Сергея Рахманинова и других композиторов, а также любимые слушателями неаполитанские песни.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости