На кинофестивале Lendoc покажут азербайджанский фильм "Допрос"

БАКУ /Trend Life/ - Фильм "Допрос" выдающегося представителя азербайджанского киноискусства, народного артиста Азербайджана, лауреата Государственных премий СССР и Азербайджана, кавалера ордена "Шохрат", видного кинорежиссера Расима Оджагова (1933-2006 годы) будет продемонстрирован на III Международном фестивале кино России и стран ближнего зарубежья Lendoc Film Festival (LEFF), сообщает Trend Life со ссылкой на сайт киностудии "Лендок".

Фестиваль LEFF пройдет 21-24 августа в Санкт-Петербурге (Россия), на нем будут продемонстрированы фильмы стран СНГ. Фильм "Допрос" будет показан зрителям 21 августа.

"Допрос" - художественный фильм, снятый на киностудии "Азербайджанфильм" им. Джафара Джаббарлы. Премьера кинокартины состоялась в апреле 1980 года в Москве. В ролях: Александр Калягин, Гасан Мамедов, Шафига Мамедова, Расим Балаев, Гасан Турабов и другие.

Сюжет фильма - следователь Сейфи Ганиев ведёт дело начальника подпольного галантерейного цеха Мурада Абиева, который признаётся в хищении государственных средств на сумму свыше миллиона рублей. Абиев обвиняется также в убийстве несовершеннолетней девушки в Риге. Он отрицает свою вину и не называет известных ему преступников, несмотря на то, что ему грозит смертная казнь. Следователь понимает, что за спиной подследственного стоят высокопоставленные лица, но доказательств у него нет…