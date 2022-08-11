Хилал Байдаров рассказал в Локарно о своем новом фильме (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках 75-го Международного кинофестиваля в Локарно (Швейцария) прошла пресс-конференция, посвященная фильму азербайджанского режиссера Хилала Байдарова "Balıqlara Xütbə" (Sermon to the Fish/"Проповедь рыбам"), сообщает Trend Life.

На пресс-конференции режиссер Хилал Байдаров рассказал о сюжете и работе над кинокартиной.

Отметим, что в фестивале также принимает участие творческий коллектив фильма – продюсер Эльшан Аббасов, сопродюсер Ден Векслер, актеры Орхан Искендерли, Рена Аскерова, Гусейн Насиров.

В нынешнем году фестиваль проходит 3–13 августа. Картина азербайджанского режиссера включена в международную конкурсную программу и поборется за основную награду фестиваля - "Золотой Леопард".

Отметим, что фильм "Balıqlara Xütbə" является совместным производством Азербайджана, Мексики, Швейцарии и Турции. Авторы сценария картины – Хилал Байдаров и Айсу Акджан.

Международный кинофестиваль в Локарно считается четвертым по важности европейским кинофестивалем после Каннского, Венецианского и Берлинского. Лауреатам фестиваля вручается премия - статуэтка леопарда. "Золотой Леопард" вручается за лучший фильм конкурса, денежная премия делится между продюсером и режиссером фильма.